Xavi: "Yo no sé nada, yo vengo de vacaciones"

Xavi Hernández, exjugador del Barcelona y actual entrenador del Al-Saad ha llegado a primera hora de la tarde a la ciudad condal para pasar las vacaciones.

Xavi ha evitado a hablar de su futuro y solo ha dicho que él no sabía nada y que "yo vengo de vacaciones".

����Ya está Xavi y su familia en Barcelona:



��¿Muchas maletas, no?

Mira cuantos somos

��¿Llevas 22?

No tantas

��¿Hay opciones de que seas el entrenador del Barça?

Yo no sé nada

��¿Vas a reunirte con Laporta?

Yo vengo de vacaciones



