Manolo Lama: “Zidane resucita; ha salvado su primer 'match ball'”

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, analizó desde el Sánchez Pijuán la importante victoria del equipo blancos ante el Sevilla (0-1) gracias a un gol de Bono en propia puerta. Con esta victoria, el Madrid rompe la mala racha de los últimos tres partidos, en los que había logrado un solo punto. Además, este partido da tranquilidad a Zinedine Zidane, que tras caer este martes ante el Shakthar se había hablado de un posible ultimátum si no lograba una victoria.

"Ha salvado Zidane su primer match ball. Estaba contra las cuerdas y ha ganado en el campo del Sevilla, sigue enganchado a LaLiga y coge mucha moral de cara al partido del próximo miércoles frente al Borussia de Monchedgladbach. El Madrid ha vuelto a ser el de la pandemia: unido, defendiendo todos, protegiendo mucho y con un Courtois desbaratando las pocas ocasiones del Sevilla. Las ocasiones más claras fueron en la primera parte pero no las aprovechó y cuando menos lo esperaba, un churrigol le ha dado los tres puntos. Zidane resucita. El Madrid coge moral, y ahora, a por el Borussia de Monchedgladbach".

El Real Madrid gana en el Sánchez Pizjuán

El Real Madrid ganó por 0-1 al Sevilla en un partido en el que aguantó el tipo para resurgir con un gol en propia meta del cancerbero Bono, quien rechazó a la red un remate del brasileño Vinicius sin dirección a gol, pero que fue suficiente para lograr el tanto de la victoria y para "cambiar el chip", como pidió Zinedine Zidane, zanjar de momento su crisis y coger moral para el partido decisivo de la Champions ante el 'Gladbach'.

En un choque muy competido, el Madrid tuvo que ponerse el mono de trabajo para cambiar su mala dinámica de dos derrotas seguidas (Alavés y Shakhtar) para coger moral para su cita decisiva ante el Borussia Monchengladbach, en la que se juega pasar a los octavos de la Champions, ante un Sevilla inferior en el primer tiempo y al que no le bastó su reacción en el segundo. En un duelo de urgencias, de necesidades, en un Sánchez-Pizjuán vacío por mor de la pandemia y, por ende, sin el ambiente clásico de todo Sevilla-Real Madrid, a ambos equipos les urgía ganar y cambiar la mala imagen de sus derrotas en la Champions, contra el Shakhtar ucraniano (2-0) los merengues y ante el Chelsea (0-4) los andaluces.

Gol con polémica

El delantero brasileño del Real Madrid José Paixao de Oliveira 'Vinicius' aseguró este sábado que el único gol del partido con el que su equipo ganó en el campo del Sevilla, marcado por el portero Bono en propia meta, "es claramente" suyo porque ha "golpeado" el balón centrado por Ferland Mendy.

"El gol es mío, claro. He golpeado y gol para nosotros. Es un triunfo importante para recuperar confianza ante un rival complicado y un campo complicado. Hemos ganado, que es lo más importante. No hemos dudado, sabíamos que teníamos que sufrir para ganar el partido", ha manifestado Vinicius en declaraciones a Movistar.

El jugador madridista ha admitido que a su equipo le "cuesta, como a todos" porque ésta "es una temporada distinta a las demás", pero se mostró satisfecho porque el Real Madrid hoy ha "jugado muy bien y ahora hay que seguir trabajando para hacer las cosas que" ha "hecho aquí".

Zidane coge aire

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, se felicitó por el "un buen partido" hecho por su equipo en el campo del Sevilla, donde ganó por 0-1, tras haber "sufrido en la segunda parte, pero es importante saber sufrir.Interpretamos muy bien el partido. No han sido fáciles estos últimos días y me alegro por los chicos. Trabajamos todos en defensa, con ayudas, y luego se sabía que había posibilidades de hacer daño al rival con contraataques, como el del gol de Vini. No era nuestro mejor momento porque antes tuvimos más ocasiones", admitió.

Durante la semana se ha hablado mucho del futuro de Zidane en el banquillo del Real Madrid.Cordon Press

El técnico marsellés insistió en "la importancia de creer en lo que se hace", que es lo que ha llevado a completar "un buen partido contra un rival muy complicado y en su campo". Zidane consideró, por ello, que su plantel "tiene carácter, quiere los retos. Hoy es muy importante el triunfo para lo que viene ahora", recalcó.