Manolo Lama: "El Real Madrid tiene plantilla para luchar por los tres títulos"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid para Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis el triunfo del cuadro blanco ante el Celta, con los goles de Asensio y Militao, con la que se pone a ocho puntos del Barcelona, líder de LaLiga Santander. A opinión de Lama, estos partidos demuestran lo poblada que es la plantilla del conjunto de Carlo Ancelotti.

"El Madrid ha cumplido el objetivo, que era dormir a ocho puntos y mañana meterle toda la presión del mundo al equipo blaugrana. No ha hecho un partido excelso, no ha hecho un partido acosando al equipo gallego, pero ha ganado cómodamente y a partir de estos instantes, esa gran pregunta que se hace la gente: si mañana los de Simeone consigue la victoria en el Camp Nou, ¿qué hará Carlo Ancelotti? ¿Peleará por LaLiga? ¿Pensará en la Champions? ¿Reservará jugadores para la Copa? A día de hoy puedo contestar que el Madrid debería pelear las tres, porque tiene plantilla para poder luchar por los tres títulos. Hoy se ha vuelto a demostrar: jugadores no habituales como Asensio, como Ceballos, como Tchouaméni, como Nacho, han tenido un nivel altísimo, y eso significa que el Madrid puede luchar. Otra cosa es que lo consigan"

Marco Asensio: "Estoy feliz y disfrutando mucho"

Marco Asensio, atacante del Real Madrid, fue al autor del primer gol del encuentro y dio la asistencia del segundo contra el Celta y tras el partido reconoció estar "feliz y disfrutando mucho" gracias a que está "teniendo más oportunidades".

"Sobre todo, que estoy teniendo más oportunidades y estoy feliz y disfrutando mucho. Estoy teniendo mas continuidad y eso ayuda mucho para la confianza. El trabajo diario se ve reflejado en el campo y el cariño del madridismo ayuda mucho", dijo en DAZN. "Siento mucha alegría y orgullo porque los aficionados reconocen lo que estás haciendo en el campo. He pasado momentos que no son fáciles y los madridistas que me he encontrado por la calle y en redes me han dado mucha fuerza para seguir", añadió.





"Para eso trabajo, para ponerle las cosas difíciles al míster, que me está dando confianza ahora y estoy aprovechando estos minutos", amplió. Un Asensio que comentó lo que se le pasó con la cabeza en su gol. "El campo estaba muy mal, sabía que tenía que asegurar y con el bote pudo entrar", declaró.

Butragueño: "Hemos sido muy superiores"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, aseguró que fueron "superiores" en la victoria 2-0 contra el Celta de Vigo cuatro días después de un partido en Londres contra el Chelsea que fue "muy importante para el club, los jugadores y la afición".

"Ha sido una gran semana para nosotros. El partido de Londres ha sido muy importante para el club, los jugadores y la afición. Hoy hicimos un partido muy completo en el que fuimos superiores y nos vamos contentos", dijo en DAZN.

Por otro lado, Butragueño consideró como "normal" la ovación a Luka Modric por parte del público del Santiago Bernabéu ya que es "un mito en la historia del Real Madrid" y ensalzó al francés Eduardo Camavinga.

"Es una delicia verle jugar, de lateral y de centrocampista; tiene una gran capacidad técnica y física. Toma decisiones y sale de situaciones complicadas con una naturalidad asombrosa. Ha asumido lo que significa jugar en el Real Madrid y estamos muy esperanzados con él teniendo en cuenta su edad", señaló.

Por último, no quiso referirse a un presunto interés en el centrocampista del Celta Gabri Veiga.

"Es un muy buen jugador, pero es un jugador del Celta y nosotros somos muy respetuosos con aquellos jugadores que no son del Real Madrid", declaró.