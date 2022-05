Manolo Lama: "El Real Madrid es el que le ha hecho el pasillo al Atlético"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habla en Tiempo de Análisis de la victoria del Atlético de Madrid en el derbi gracias a un gol de penalti marcado por Carrasco. El partido no valía para nada para el Real Madrid, que se proclamó la semana pasada campeón de Liga y que salió al partido con muchos suplentes, de cara a reservar a jugadores para la final de la Champions League.

"Podriamos usar metafóricamente el titular de que el Madrid es el que le ha hecho el pasillo al Atlético de Madrid porque la alineación de Ancelotti tenía tan solo tres titulares; la poca intensidad de los madridistas en la primera parte invitaba al Atleti para que consiguiera la victoria y es verdad que al Atleti le ha faltado contundencia para haber rematado el encuentro. Hay que señalar que para el Atlético este resultado tiene valor doble: uno, la victoria contra el Madrid; y otro, que con seis puntos de ventaja más el goal average sobre el Betis casi casi ha comprado el billete para estar en la Champions. Un equipo como el Atlético, que ha tenido tantas y tantas ocasiones para ganar, está abocado a lo que al final ha ocurrido, que Oblak ha tenido que ser el mejor de los atlético evitando el miedo que había de un posible empate. Al final, los atlético se van conttentos y los madridistas saben que han cumplido y nos les duele la derrota porque ellos piensan en lo de París".

Victoria sufrida ante un Real Madrid con suplentes

Sin pasillo, en una versión rebajada del Real Madrid, el Atlético de Madrid logró una victoria desconocida en el Wanda Metropolitano, la primera contra su 'eterno' rival en su moderno estadio, a través de un penalti transformado por Yannick Carrasco, oro puro para el conjunto rojiblanco en su persecución obsesiva de la Liga de Campeones, a tan solo ya un triunfo, sin depender de nadie más que de sí mismo. A tres jornadas del final, sus seis puntos de ventaja sobre el Betis, más la diferencia particular a su favor contra él, lo postula en una situación de privilegio, tal y como ha sido la temporada. Un premio de consolación, indispensable, para el grupo de Diego Simeone, que tuvo ocasiones para hacerle más daño al Real Madrid en el derbi, pero terminó encerrado en su área, expuesto a la ofensiva final del equipo blanco y encomendado a Jan Oblak.



Jamás en toda la era Simeone se encontró el conjunto rojiblanco un Real Madrid tan contemplativo en una competición que ya le parece ajena. Tiene motivos para considerarlo. Es el campeón irrebatible, no le queda nada interesante por lograr en este torneo y todas sus expectativas se centran ya en el tremendo desafío de la final de la Liga de Campeones. El Real Madrid vino de trámite al Metropolitano. Entre el tremendo esfuerzo, prórroga incluida, con el Manchester City del miércoles, y lo que le aguarda contra el Liverpool en París el próximo 28 de mayo, rebajó su potencia. No es lo mismo Lunin que Courtois. Ni, sobre todo, Jovic que Benzema, que no jugó nada. Tampoco salieron de titulares ni Vinicius ni Modric. Demasiada concesión en un derbi, encima crucial para el Atlético.



Porque el conjunto rojiblanco sí tiene mucho por hacer de aquí al final: el pase a la Liga de Campeones. Es el salvavidas de una temporada que ha zozobrado por momentos, al borde del naufragio que sería quedarse fuera de una competición -y perder su inyección económica- a la que no ha faltado en ninguno de los últimos ocho años. No hay términos medios ya para él. El miedo al fiasco está latente. Y no se lo puede permitir el Atlético.

Lucas Vázquez: "El equipo ha dado la cara"



Lucas Vázquez lamentó la derrota del Real Madrid en el derbi madrileñodel Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en el que defendió que dieron "la cara" pero en sus mejores momentos en la segunda parte, cuando piensa que pudieron empatar el partido, reconoció que les faltó acierto.



"Sabíamos que era un partido complicado tras una semana muy intensa con la celebración de Liga y el pase a la final de Champions. Hemos salido derrotados pero el equipo ha dado la cara en todo el momento. El jueves será otro partido", dijo en Movistar.

Audio



Para Lucas Vázquez el derbi dejó dos imágenes bien distintas del campeón de Liga. "En la primera parte nos costó más salir con el balón y hacer nuestras jugadas. En la segunda dominamos el encuentro, pudimos empatar el partido, pero al final no hemos estado acertados".



Carlo Ancelotti apostó por las rotaciones y midió al máximo esfuerzos de sus titulares. "El míster decide las alineaciones y nosotros salimos al campo a hacer lo mejor posible. Nos quedan tres partidos en los que tenemos que ir fuerte para intentar ganar la Champions", opinó Lucas.



"La mejor manera de preparar la final es tomarse partidos como lo que son, partidos de la liga española en los que tienes que dar el máximo".

Oblak: "Hemos dado un paso grande"

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, destacó este domingo, tras la victoria por 1-0 en el derbi contra el Real Madrid, que su equipo ha dado "un paso grande" hacia la Liga de Campeones, pero advirtió de que aún no es definitivo, con lo que mantiene aún "el peso encima" de conseguir un objetivo que "necesita" el club rojiblanco.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



"Es una victoria muy importante. Ha sido un partido muy complicado. El Real Madrid ha llegado como campeón, pero han jugado bien. Han querido los tres puntos. Nosotros hemos tenido en la segunda parte muchas ocasiones, no hemos rematado el partido y, por suerte, hemos aguantado la portería a cero. Ha sido suficiente. Muy contento por los tres puntos en esta lucha para la Champions. Quedan tres partidos. Ha sido un paso grande", dijo a 'Movistar'.



"No nos quitamos aún ningún peso de encima. Todavía no está segura la Champions. Hasta que no sea seguro el peso va a estar encima. Lo necesitamos. El club lo necesita. Hay que afrontar el partido del miércoles de la mejor manera e intentar sacarlo. Queda mucho. Ojalá no suframos hasta el último momento", abundó el guardameta, cuyo equipo sellará su pase a la máxima competición europea de la próxima campaña si vence al Elche este miércoles.