Manolo Lama: "El Madrid ha ganado en San Siro sin Bale y sin Hazard"

El Real Madrid ha debutado con victoria este miércoles en la Champions League con una victoria por 0-1 en Milán ante el Inter gracias a un tanto de Rodrygo en el minuto 89.

Narrando este partido en Tiempo de Juego ha estado Manolo Lama, y tras el encuentro, ha dado su valoración sobre este encuentro en una nueva entrega de 'Tiempo de Análisis':

"Podríamos decir que el Madrid ha ganado justamente hoy aquí en San Siro por una razón fundamental: desde el primer minuto ha querido ganar

Es cierto que en la primera parte ha sufrido, es verdad que en los primeros 45 minutos, Courtois ha sujetado al equipo, que los del Inter han hecho más ocasiones, pero también es una verdad palmaria que cuando ha comenzado la segunda parte el Madrid físicamente, tácticamente, ha cambiado, ha mandado en el encuentro. No ha generado muchas ocasiones, pero desde el minuto 46 hasta el minuto 92 ha estado percutiendo y buscando una y otra vez la portería de Handanovic.

Hoy no ha sido Vinicius, hoy no ha sido Benzema, hoy ha sido Rodrygo. Y un detalle, Hazard no ha jugado ni un minuto. Ha hecho tres cambios Ancelotti y en ninguno ha entrado el belga. No sé si será un aviso para Eden, pero es una realidad. El Madrid, sin Bale ni Hazard, ha ganado en San Siro".









El Real Madrid comenzó con una valiosa victoria su andadura en la Liga de Campeones 2021-2022 tras imponerse este miércoles por 0-1 al Inter de Milán italiano, su teórico principal rival en la fase de grupos, gracias a un tanto de Rodrygo Goes en el minuto 89 de un partido con dos partes diferenciadas y donde Thibaut Courtois también fue clave.

El delantero brasileño mantuvo su idilio cuando se enfrenta al conjunto 'neroazzurro' y demostró que es uno de los jugadores con mejor 'olfato' de gol. El joven futbolista dio la victoria el año pasado en el Alfredo Di Stéfano ante este rival, al que también anotó en el duelo del Giuseppe Meazza.









El Real Madrid iguala en el liderato al Sheriff

El Sheriff Tiráspol protagonizó este miércoles el debut soñado en la Liga de Campeones al derrotar al Shaktar (2-0) con dos grandes goles, uno en cada tiempo, que sorprendieron a un frágil equipo ucraniano.

Dos delanteros africanos, Traoré y Yansane, dieron la victoria al equipo moldavo tras sendos pases medidos del lateral brasileño Cristiano, el mejor jugador del partido.

