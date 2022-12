Manolo Lama: "El Madrid ha sufrido, no ha hecho un gran partido, pero al menos tiene el liderato momentáneo"

Manolo Lama, narrador de Tiempo de Juego, analiza en 'Tiempo de Análisis' la victoria del Real Madrid contra el Valladolid por 0-2 con un doblete de Benzema.

"Dos goles de Karim Benzema le han dado, al menos, el liderato al Real Madrid en este penúltimo día del año. Hay que destacar que el Madrid ha sufrido, no ha hecho un gran partido y Benzema, pese a no hacer un gran partido, ha metido los dos goles. Pero hay que destacar que el mejor del equipo de Carlo Ancelotti ha sido Thibaut Courtois, con tres intervenciones realmente magistrales.

Al Real Madrid le faltan internacionales. Se ha notado la ausencia de Modric, Vinicius ha estado bien pero se ha ido apagando poco a poco, posiblemente por el cansancio. Pero el Madrid tiene que volver a recuperar ese tono del Madrid, de apisonadora, de equipo rápido y transicones letales.

Me preocupan dos nombres. El primero es Valverde, yo creo que todavía le está pasando factura el Mundial. Y otro es Asensio, un hombre que parece que ha perdido la chispa con la que despidió LaLiga allá por el mes de noviembre. Pero lo importante es que la presión ahora es para el Barça.

Y desde aquí..¡Feliz año 2023!"

COURTOIS: "Benzema nos ha solucionado el partido"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, reconoció que el francés Karim Benzema, con sus dos goles frente al Real Valladolid (0-2), les solucionó un partido que "parecía que iba a ser un empate".



"La portería a cero ha venido bien hoy. Hoy durante mucho tiempo parecía que iba ser un empate, ha habido alguna parada buena de los dos porteros, luego la mano y el penalti... nos ha solucionado el partido Karim", comentó en DAZN tras el encuentro.



"Está muy bien, le faltaba algo de ritmo porque los últimos tres meses no ha jugado tantos partidos. El Karim de la temporada pasada hubiera metido más goles, pero ha metido dos", dijo sobre su compañero.

Un Courtois que se quejó de no poder tener claro el criterio que siguen los árbitros a la hora de señalar penalti por mano o no.



"La primera dice -el árbitro- que no es porque le da tras su rebote... pero en la Liga en otro partido a Asensio le dio en el pecho y luego en la mano y fue penalti. No entendemos cuándo es mano y cuándo no. La segunda, es una lastima porque Javi no ve el balón y está de espaldas, pero es penalti", valoró.

VALVERDE: "Courtois no ha ayudado"

El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, reconoció que el portero belga Thibaut Courtois, con dos buenas paradas, les "ayudó" a mantenerse en el partido y después, "en los últimos minutos", aprovecharon "los espacios" para acabar llevándose la victoria 0-2 contra el Real Valladolid.



"Por momentos, nos ha costado. Nos faltó movilidad arriba, atacar los espacios... tuvimos muchas ocasiones, pero llegábamos poco jugadores al área, los centrocampistas tuvimos que entrar mas al área. Courtois nos ayudó y en los últimos minutos aprovechamos los espacios que tuvimos", analizó en DAZN.

"En la segunda parte estuvimos mejor, más arriba y más atentos entre los volantes; nos organizamos mejor", completó.



Un Valverde que hizo autocrítica sobre lo que ha de mejorar según en la posición en la que juegue.



"A veces, cuando me toca jugar de extremo, estoy más cerca del área y dispuesto a que me caiga el balón para rematar a gol. De interior, cuando intento ayudar en defensa, me queda muy lejos atacar o cuando llego es un poco tarde... tengo que seguir mejorando eso y madurar mi nivel de juego de centrocampista, saber leer mejor las jugadas y llegar de segunda línea. El trabajo de centrocampista es eso, ser completo", dijo.



"Hoy me costaba llegar arriba porque intentaba ayudar a Dani -Ceballos- y a Toni -Kroos- en el medio", completó.