Manolo Lama: "La gran victoria del Real Madrid en Bérgamo puede analizarse desde dos puntos de vista"

El Real Madrid ha ganado este miércoles a la Atalanta por 0-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los de Zinedine Zidane, plagados de bajas y con solo once jugadores de campo del primer equipo, ha conseguido llevar un resultado favorable para la vuelta en un encuentro en el que ha jugado con un hombre más desde el minuto 17 por una tarjeta roja directa al suizo Freuler de la que se quejó mucho Gian Piero Gasperini, técnico de los italianos. Al final, en el minuto 86, un gol de Mendy con la derecha desde la frontal del área en un córner botado en corto dio el triunfo al Real Madrid.

Contando el partido para el Tiempo de Juego de la Cadena COPE ha estado Manolo Lama, el narrador habitual del Real Madrid, quien ha analizado el encuentro en el Tiempo de Análisis.

“Tenemos que analizar la gran victoria de hoy del Real Madrid en Bérgamo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del madridista yo creo que es un triunfo para quitarse el sombrero. Primero porque ganas 0-1, segundo porque no recibes goles, tercero porque encaminas la clasificación y cuarto porque hay que reconocer que el Real Madrid ha venido aquí con lo justo y con un poquito menos con tan solo, ojo, once jugadores de campo y con unos chavales del Castilla para completar la expedición. Por eso, chapeau y un 10 para el Real Madrid que vuelve a demostrar ese gen competitivo que muy pocos equipos en el mundo lo tienen.

Desde un punto de vista futbolístico, yo creo que habría que ponerle bastantes peros. Pensar que el Real Madrid ha estado jugando desde el minuto 17 de la primera parte con un hombre más y no ha generado ocasiones suficientes para haber sentenciado no el partido si no la eliminatoria. El Real Madrid ha marcado al final en un golpeo de balón desde fuera del área. El Real Madrid no ha rematado, el Real Madrid no ha agobiado a un equipo, el de Bérgamo, que es cierto que se ha echado atrás, pero no ha sufrido en demasía.

Por eso, buena cara la de la victoria, el triunfo y casi casi la clasificación en el bolsillo. Mala cara, que sigo pensando que el Real Madrid tiene muchos problemas de fútbol y de gol para poder aspirar a grandes títulos”.

Mendy se viste de héroe en Bérgamo

El Real Madrid allanó su camino hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones después de vencer por la mínima al Atalanta (0-1), en el estadio Gewiss de Bérgamo, gracias a un gol de Ferland Mendy en el minuto 86 y tras la temprana expulsión de Remo Freuler por una acción muy controvertida que condicionó todo el partido.

Al equipo de Zinédine Zidane se le puso todo de cara muy pronto, pero sufrió de lo lindo para hacer una muesca en su revólver. Esta vez fue Mendy quien se vistió de héroe inesperado con un derechazo que provocó la sonrisa de su entrenador, consciente de la 'hazaña' conseguida para este zurdo cerrado. El gol desempañó algo el juego gris de un Madrid minimizado.

Hasta nueve bajas tuvo Zidane, algunas de ellas capitales como Ramos o Benzema, pero eso no fue excusa para ver un tímido planteamiento cuando la montaña perdió inclinación a los 17 minutos con una expulsión muy cuestionada. Mendy encaraba la portería de Gollini cuando fue derribado por Freuler en una acción corriente si hubiese ocurrido en el centro del campo. El árbitro decretó roja y falta al borde del área.

Isco, la gran sorpresa del once, dio lustre a un equipo que jugó sin la referencia anotadora y con un Marco Asensio que sigue completamente perdido, muy lejos de su brillante versión que deslumbró a la capital de España. El malagueño, por contra, resultó el más destacado de la primera parte con algunos balones filtrados que dieron aire a los suyos.

Pero... Vinicius no los aprovechó, como de costumbre, ávido en la jugada vertical pero torpe en la resolución y el golpeo. El brasileño sigue siendo el primer cambio de Zidane y así lo demostró en la segunda mitad, sabedor de que las lesiones le ofrecen más minutos de los que merece. Modric y el propio Isco gozaron de las mejores oportunidades.

En el bando contrario, en la nómina de desgracias tras quedarse con uno menos, llegó la lesión de Zapara, el 'hombre gol' del Atalanta tuvo que retirarse con molestias y dejó su sitio a Pasalic. Nada fue igual para los de Gian Piero Gasperini, cuyo portero salvó con el pecho el 0-1 en la última acción del primer acto. El Madrid ganaba a los puntos pero de nada valía ante un rival empequeñecido por el árbitro.

En la segunda parte, Modric-Kroos-Casemiro siguieron a lo suyo, dando la fiabilidad que merece un 13 veces campeón de Europa, con un rival más cansado por el esfuerzo físico y con un Mariano que salió al campo y no fue capaz de rematar un solo balón en el área. Se abrió en busca del cuero lejos de su posición fetiche y el partido languideció hasta que Mendy se inventó el único gol de la noche en Italia.

Un disparo con la derecha que se fue abriendo hasta hacer imposible la estirada del meta local. El gol refrendó la apuesta de Zidane, con dos canteranos sobre el verde, pero sin el mordiente que se le presupone al máximo aspirante de esta competición. El Madrid ganó, pero a un rival con 10 y con un gol a última hora. Habrá eliminatoria en Valdebebas dentro de tres semanas.