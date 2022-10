Manolo Lama: "Era un día de dar oportunidades en el Real Madrid y muy pocos la han aprovechado"

Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en 'Tiempo de Juego', analiza el empate in extremis del Real Madrid ante el Shakhtar en Varsovia. El gol de Rüdiger en el último minuto sirivó al equipo de Ancelotti para sacar un empateque da la clasificación para los octavos de final al cuadro blanco.

“Podemos decir aquello de sangre, sudor y Rüdiger, que ha sido el que finalmente ha salvado los muebles, quien finalmente ha metido al Madrid un año más en octavos de final y que posiblemente ha evitado el sonrojo de perder frente a este grupo de chavales que ponen voluntad, fútbol pero que no están a la altura de los grandes de Europa. En el Madrid hoy era un día de dar oportunidades, y muy poquitos la han aprovechado. A excepción de Nacho y de Rüdiger, que han hecho un buen partido, el resto nada de nada. Hazard sigue en su línea, a algunos se les nota que les falta forma, entre ellos Karim Benzema, y los que han salido desde el banquillo para intentar arreglar el descosido no han entrado ni con la chispa ni con la fuerza ni posiblemente con la intensidad que se necesitase. La pregunta es ¿quién llega peor al Clásico? ¿El Madrid o el Barça? Porque hasta hace tres días era claramente el Barça el que llegaba peor, pero después del partido de hoy no sé quién está peor, si el Barça o el Madrid”





Lucas Vázquez: "Para nada hemos pensado en el Clásico"

Lucas Vázquez aseguró que "para nada" los jugadores del Real Madrid jugaron en Varsovia pensando en el clásico del fútbol español que disputan ante el Barcelona el domingo, y deseó que el fuerte golpe que provocó una brecha a Antonio Rüdiger en el tiempo añadido, se quede en nada.

"Ha sido un partido difícil, nos han exigido mucho, se pusieron por delante y siempre cuesta más. El gol de Rüdiger es muy importante para nosotros y esperemos que se quede solo en un golpe", dijo en Movistar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Para nada pensamos en el clásico, sabíamos que era un día importante para nuestra clasificación", añadió descartando que jugasen sin la intensidad necesaria. El partido cambió respecto al de la pasada semana en el Santiago Bernabéu y Lucas aseguró que se debió a la imprecisión del Real Madrid en ataque.

"La gran diferencia ha sido el acierto con balón, nos ha costado mucho finalizar jugadas, trenzar por dentro como en el Bernabéu y desde ahí ellos en contras tienen un gran peligro con la velocidad de sus delanteros. Es donde hemos tenido problemas", explicó.