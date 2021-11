Manolo Lama, sobre el Real Madrid - Shakhtar: "El partido, un pestiño, un truño del Madrid: desidia y desgana"

Manolo Lama fue duro con la actitud del Real Madrid en el partido de la 4ª jornada de la Liga de Campeones, ante el Shakthar Donestk: "Lo mejor, el resultado".

A partir de ahí, Lama se sinceró: "El partido, sinceramente, aunque ustedes sean madridistas, ha sido un pestiño y un truño del Madrid. No se puede salir a un campo con desidia, con desgana, con fatiga, con cansancio". E hizo una alusión clara al 'espectáculo' que han visto los espectadores: "Porque no puede ser que haya gente que haya venido aquí, 30.000 espectadores, al Bernabéu, para ver cómo su equipo prácticamente caminaba por el campo".





¿Y por qué ha ganado el Real Madrid? Las claves, para Manolo Lama, pasan por que "el Madrid tiene un porterazo, Courtois, que ha mantenido el resultado. Tiene el jugador, para mí, más determinante ahora mismo del equipo blanco, que es Vinicius. Aunque no marque, lo regala. Y luego tiene un 'killer' como Benzema", que ha marcado el gol número mil del Real Madrid en la Copa de Europa.

Sin embargo, el equipo ucraniano ha sido mejor: "Pero el Shakthar ha tenido el dominio del partido, ha generado más ocasiones y le ha creado más problemas al Madrid en el Bernabéu. Por eso hemos escuchado pitos. Pero, al final, la calidad y el talento hacen que el Madrid gane", analizó el narrador de Tiempo de Juego.

La otra pregunta es saber cómo ha podido valorar esta victoria el técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti. Y es que, aunque el Real Madrid encarrila la clasificación, "estoy seguro de que Ancelotti tiene un rebote como cualquier madridista que haya venido aquí y haya visto el mal partido hoy del Madrid".

Karim Benzema también fue crítico

El francés Karim Benzema, nombrado mejor jugador del partido por el doblete que dio el triunfo al Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk y tras marcar el tanto mil en Copa de Europa del equipo blanco, reconoció el flojo partido que completaron, entendió los silbidos de la afición y afirmó que "a veces no se puede jugar bien".

-¿Estás viviendo tu segunda juventud?

-Benzema: "Cada partido disfruto mucho de mi fútbol"#LaCasaDelFútbolpic.twitter.com/uIjZKZVcdR — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 3, 2021

"Lo más importante son los tres puntos. No jugamos bien y ganamos. A veces no se puede jugar bien, es normal que la afición quiere que siempre juguemos bien, que ataquemos y metamos goles. Lo intentamos pero no siempre sale", aseguró en Movistar.



Para Benzema la clave del bajón en la brillantez del juego está en el calendario. "Jugamos cada tres días y es difícil. Al final son muchos partidos a alto nivel como hoy", lamentó. "A veces se gana así, sin jugar bien como la ida pero al final ganamos".



Autor de un tanto histórico, el primero de su doblete, Karim celebró su momento dulce. "Cada partido disfruto mucho de mi fútbol y ayudo a mi equipo a ganar". Tuvo que ser sustituido por molestias pero aseguró su presencia ante el Rayo Vallecano. "Es golpe y un poco de cansancio pero no pasa nada, estaré bien para el partido del sábado".