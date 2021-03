Manolo Lama: "El Athletic puede hacer más historia de la que este año está haciendo"

El Athletic Club de Bilbao jugará en 15 días dos finales de la Copa del Rey. El conjunto de Marcelino tiene pendiente la de 2020 ante la Real Sociedad y se enfrentará al Barcelona el próximo 17 de abril tras eliminar al Levante en la prórroga con gol de Berenguer. Ambas en Sevilla. Manolo Lama analizó, tras el partido, las dos citas históricas para los bilbaínos.



"Bueno, hay que decir que cuando se juega una semifinal como esta es cruel que uno se quede fuera, pero esto es el fútbol. Chapó para el Athletic que ha hecho historia. Un histórico como él va a jugar dos finales en 15 días. Ha ganado ya una – la de la Supercopa al Barça - y hoy ha demostrado que Marcelino les ha cambiado la cara. Un partido vivo. Un partido donde ha tenido más piernas el conjunto de San Mamés, donde ha tenido más ocasiones, pero donde las casualidades del fútbol sus dos goles han sido uno de penalti y otro en propia meta. Pero ojo con el Levante. Quítense el sombrero con el equipo de Paco López. Ha hecho historia aunque no entre en la final. Ha acabado como acaban los grandes: muriendo con las botas puestas. La final es un espectáculo: Barça – Athletic. Dos grandes. Los dos más grandes de la Copa. De aperitivo: Athletic – Real Sociedad. Otro partido de los grandes. El Athletic puede hacer más historia de la que este año está haciendo".



Novena final entre los 'reyes de Copa'

Ambos son los reyes de copa, con 30 títulos para el conjunto catalán y 23 para el cuadro vasco, que suma cuatro más que el tercer clasificado del palmarés, el Real Madrid. El balance es claramente favorable al Barcelona, que ha vencido seis de las ocho finales en las que se ha enfrentado al Athletic. Sin duda, una final histórica con peso en el palmarés. Nuevo duelo entre los dos mejores clubes de la competición.





"Estos jugadores entraron en la historia del Athletic Club"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, celebró el pase a la final de Copa del Rey tras superar (1-2) al Levante en la prórroga, la cual será la tercera final este año para los 'leones', unos jugadores que "entraron en la historia" del club.

"Creíamos que así iba a ser, sufrir y trabajar mucho, vimos ayer la otra semifinal, las eliminatorias anteriores de la mayoría también fueron así. La suerte, los merecimientos y el resultado cayeron de nuestro lado", dijo en rueda de prensa.

"Su gol de rebote no hace falta ni que lo describa"

El entrenador del Levante, Paco López, lamentó la derrota ante el Athletic Club (1-2) en el partido de vuelta de las semifinales de Copa y aseguró que su gol de la victoria fue "rebote" y es un tanto que "no hace falta ni que lo describa", además de asegurar que -"pese a la derrota- será una fecha señalada para el levantinismo".



"Sí, es muy duro quedarse fuera de la final así. Es una pena estar tan cerca y yo creo que a medida que pasen las horas -me imagino- que le daremos más valor a lo que hemos hecho. Pero, evidentemente, el vestuario ahora mismo estaba tocado. He visto a jugadores llorando", indicó Paco López en la rueda de prensa posterior al partido.