Maldini: "A pesar de estos malos resultados, Francia va a ser uno de los principales equipos a batir en Qatar"

Luka Modric ejecutó a Francia al convertir un tempranero penalti que eliminó a los galos de la posibilidad de alcanzar la fase final de la Liga de las Naciones, un golpe inesperado para los actuales titulares del torneo y campeones del mundo.

Tras los cuatro partidos sin ganar de la selección de Deschamps, Julio Maldonado 'Maldini' ha valorado en Tiempo de Análisis las opciones que tiene Francia en el próximo Mundial de Qatar 2022.

Un gol de Modric deja a Francia fuera de la Final Four; Dinamarca vence y recupera sensaciones Este lunes, Croacia venció a Francia (0-1) con un tanto del madridista Luka Modric. Dinamarca ganó 2-0 a Austrla. En la Liga B, Islandia e Israel empataron (2-2). 13 jun 2022 - 22:57

"Bueno, es muy evidente que de las selecciones europeas poderosas que pueden optar a ganar la Copa del Mundo dentro de unos meses en Qatar, Francia ha sido la que peor parada ha salido de estos cuatro partidos internacionales. No ha ganado ninguno de los cuatro partidos. Sigo manteniendo a Francia como una de las grandes favoritas para la Copa del Mundo a pesar de este batacazo que se ha pegado. Ha habido cambios todos los partidos y no hemos visto a una selección francesa con continuidad. Hay que analizar varias cosas. Cambia el dibujo Deschamps. Está jugando con defensa de cuatro y ya veremos si lo consolida. Se ha consolidado Tchouaméni en el doble pivote. Veremos quien le acompaña en la Copa del Mundo, pero va a ser titular indiscutible junto a Kanté o bien Pogba. Mbappé me ha gustado a pesar de los malos resultados. Cambió el partido ante Austria. Benzema ha ido un poco de más a menos, pero me ha gustado. El que ha estado muy mal es Griezmann. Sale muy tocado de estos partidos de esta ventana internacional. Nkunku, con el nivel al que está, ahora mismo debería ser titular por delante de Griezmann. Insisto, a pesar de estos malos resultados no cambia mi opinión de que cuando llegue la Copa del Mundo, Francia va a ser uno de los principales equipos a batir".











Dinamarca se reencuentra

Dinamarca se reencontró con el triunfo (2-0) en una convincente actuación frente a Austria, su víctima favorita, a la que liquidó en una notable primera parte, y asentó su inesperado liderato en el grupo.

A falta de dos jornadas, los daneses son primeros con nueve puntos, por los siete de Croacia, con Austria con cuatro y opciones remotas y Francia, la favorita, ya eliminada.





España, líder de grupo

La selección española de fútbol venció (2-0) a la República Checa en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, celebrada en el Estadio de La Rosaleda de Málaga, para cerrar el maratón internacional antes de las vacaciones como líderes del Grupo 2, gracias también a la derrota de Portugal ante Suiza (1-0).