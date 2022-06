Un gol de Modric deja a Francia fuera de la Final Four; Dinamarca vence y recupera sensaciones

Luka Modric ejecutó a Francia al convertir un tempranero penalti que eliminó a los galos de la posibilidad de alcanzar la fase final de la Liga de las Naciones, un golpe inesperado para los actuales titulares del torneo y campeones del mundo.



Sólo se había llegado al minuto 5 cuando, a la salida de un córner, Konaté pisó el tobillo de Budimir y el árbitro señaló un penalti que, pese a las protestas francesas, fue confirmado por el VAR.



El eterno Modric, alma de Croacia y eje del Real Madrid, asumió la responsabilidad y no perdonó. Aunque Maignan adivinó la dirección del lanzamiento no logró detener el balón.

0 - Francia: Maignan; Koundé (Pavard, 46), Konaté, Kimpembe, Digne; Guendouzi (Griezmann, 80), Kamara (Tchouaméni, 46) , Rabiot; Nkunku (Coman, 72), Benzema y Mbappé.



1 - Croacia: Ivusic; Stanisic, Erlic, Sutalo, Juranovic; Modric, Brozovic, Kovacic (Sucic, 91); Pasalic (Majer, 65), Brekalo (Vlasic, 72) y Budimir (Kramaric, 72).



Gol: 0-1, m.5: Modric, de penalti



Árbitro: Grinfeld (ISR), amonestó a Guendouzi (18) y Rabiot (67) por Francia y a Brozovic (50) por el lado croata.



Incidencias: encuentro de la cuarta jornada del Grupo 1 de la Liga de las Naciones disputado en el Estadio de Francia de París, con un lleno total de 78.000 espectadores.

Dinamarca se reencontró con el triunfo (2-0) en una convincente actuación frente a Austria, su víctima favorita, a la que liquidó en una notable primera parte, y asentó su inesperado liderato en el grupo.



A falta de dos jornadas, los daneses son primeros con nueve puntos, por los siete de Croacia, con Austria con cuatro y opciones remotas y Francia, la favorita, ya eliminada.

2 - Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen (Nelsson, m.63), Christensen, Boilesen, Mæhle (Stryger Larsen, m.50); Højbjerg, Jensen (Eriksen, m.77); Wind, Cornelius (Braithwaite, m.46), Skov Olsen (Billing, m.46).



0 - Austria: Lindner; Trimmel, Trauner, Danso, Wimmer (Onisiwo, m.46); Lázaro (Laimer, m.46), Schlager (Lainer, m.46), Sabitzer, N. Seiwald; Kalajdzic (Arnautovic, m.66), Weimman (Gregoritsch, m. 66).



Goles: 1-0, m.21: Wind; 2-0, m.37: Skov-Olsen.



Árbitro: Alejandro Hernández (España). Sacó tarjeta amarilla, por Dinamarca, a Wind (m.26); por Austria, a Wimmer (m.42) y Danso (m.53).



Incidencias: Partido de la cuarta jornada del grupo I de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA disputado en el estadio Parken.

