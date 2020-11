Maldini: "Sería muy injusto pensar que España tiene que repetir los éxitos de 2008, 2010 y 2012"

Este miércoles España se mide a Países Bajos en tierras holandesas en un partido amistoso antes de los duelos de la Liga de las Naciones. Cada vez que hablamos de un España-Holanda se nos viene a la cabeza la Final del Mundial de Sudáfrica y Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional de los Deportes COPE analiza lo que era aquella Selección y la Selección que tenemos ahora:

"Tenemos un partido entre España y Holanda y cada vez que juegan estas dos selecciones lógicamente nos acordamos todos de la final de Johannesburgo, de esa final de 2010, el momento cumbre de la historia de la Selección Española…y yo me pregunto…¿España está a ese nivel? Para mí la respuesta es no, España no está a ese nivel, sería muy injusto exigir que estuviera a ese nivel. Aquella Selección es irrepetible y España ya no tiene jugadores tan bien posicionados entre los mejores del mundo en cada puesto como tenía entonces. No tiene un portero del nivel de Casillas. No tiene…se mantiene Ramos, pero no tiene una pareja de centrales como la Ramos-Piqué o la Piqué-Puyol con Ramos de lateral. No tiene el nivel de centrocampistas que tenía ni de jugadores creativos que tenía entonces con los Xavi e Iniesta y tampoco tiene, y ahí voy, el delantero diferencial como era David Villa. A España le falta un 9, le falta un 9 goleador, eso es evidente, España domina los partidos pero le cuesta mucho generar ocasiones de gol y luego transformarlas en gol y creo que Luis Enrique es consciente de ello y por eso va a jugar más con extremos. La Selección Española está buscando un estilo distinto con más profundidad por los costados, por las bandas, por los extremos ya sean laterales o extremos puros, una pena la lesión de Ansu Fati, y eso realmente puede abrir mucho más las defensas rivales y puede hacer que España acabe teniendo esa capacidad goleadora que le está faltando, porque esa es la verdad, le está faltando. El estilo sí que se mantiene similar, un equipo que quiere someter a los rivales con la pelota. Aparecen futbolistas de muchísimo nivel para ello, Thiago, el propio Merino, por ejemplo, jugadores que van a dominar los partidos, pero desde luego, España, no podemos pensar, sería muy injusto pensar que España tiene que repetir los éxitos de 2008, 2010 y 2012, ¿qué lo puede hacer? Por supuesto, pero sería muy injusto exigir eso".

DIEZ AÑOS DEL MUNDIAL DE SUDÁFRICA

Este pasado 11 de junio de 2020 celebramos el décimo aniversario de nuestra primera estrella. Partido inolvidable para los amantes, y no tan amantes, del fútbol. En Tiempo de Juego quisimos recordar aquel momento con dos de sus protagonistas como fueron Andrés Iniesta e Iker Casillas.

CAMINO HACIA LA EUROCOPA

España sigue su preparación para la Eurocopa del próximo año. El siguiente paso lo tendremos este miércoles con la disputa del partido amistoso en tierras holandesas del Países Bajos-España. Después tendremos los duelos de la Liga de las Naciones contra Suiza y contra Alemania. Partidos que se podrán seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

Este martes, Luis Enrique ha hablado de este encuentro y del momento que vive la Selección Española.El seleccionador se muestra optimista con el equipo que tiene: "Lo que veo hasta ahora me gusta" y además, dejó claro que estos próximos partidos le servirán "para ver el nivel de los jugadores y para reafirmar las ideas", pero no para comprobar el nivel del equipo de cara a la Eurocopa. "Cuando llegue la EURO, lo veremos, la línea que separa el éxito del fracaso es tan fina que ya veremos donde quedamos. Lo que veo hasta ahora me gusta y si lo comparo con otras selecciones, me sigue gustando. Seguiremos con la misma idea, con muchos aspectos a mejorar y muy poco tiempo, pero voy a ser positivo y optimista", aseveró el gijonés.

La expedición española ha viajado en el día de hoy a Holanda y han realizado el último entrenamiento previo al encuentro.

