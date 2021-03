Maldini: "El partido ante Kosovo debería ser un trámite, pero tal y como esta España no te puedes fiar"

Julio Maldonado, 'Maldini', el encargado de fútbol internacional de COPE, analiza el próximo partido de España ante Kosovo de este miércoles.

"Tenemos un España – Kosovo que a priori parecía un partido de trámite, pero tal y como está la selección española no te puedes ni fiar. España viene de dos partidos muy flojos, yo diría dos partidos pésimos, prácticamente sin crear peligro, sin ninguna profundidad y verticalidad. Partido pésimo ante Georgia, lo acabó ganado en la última jugada con ese gol de Dani Olmo. Tenemos problemas de todo tipo. Problemas de velocidad, problemas de jugadores que no encaran. Por ejemplo Bryan Gil o Ferran que tienen que encarar mucho más. Con dominio, pero incapaz de crear peligro. Nos recordó a ese España – Rusia del Mundial de 2018. Ha sido un poco lo mismo, les falta delantero centro, es verdad que Morata estuvo mejor ante Grecia que ante Gergia. Una pena la lesión de Gerard Moreno, también se habla mucho de por qué no está Iago Aspas, también es verdad que Aspas no está haciendo unos partidos buenos. En el medio campo se puede consolidar Pedri y me parece importante Thiago. Echo en falta a Pau Torres. Lo normal es que España gane a Kosovo y que sume 3 puntos. Las sensación es que es un equipo en busca del 11 titular. Parece un casting. A ver si un triunfo más cómo calma un poco los ánimos".

Un derechazo de Dani Olmo en el minuto 92 evitó el segundo tropiezo consecutivo de España camino del Mundial de Catar 2022 y le dio un triunfo repleto de sufrimiento por 1-2 en Tiflis ante Georgia, con remontada agónica en la segunda parte ante un rival que, a base de casta, tuvo contra las cuerdas a la selección de Luis Enrique.

Abocada a unos problemas tan inesperados como reales, la selección española sintió cómo en Tiflis se le complicaba de golpe la clasificación al próximo Mundial. De vapulear a Alemania para sentirse de nuevo candidata a todo, a ser vulnerable ante selecciones varios escalones por debajo. Todo es posible en el fútbol a base de motivación y Georgia la tuvo para llevar al extremo a la Roja.

La defensa a ultranza de Luis Enrique del equipo que empató ante Grecia fue un gesto de protección hacia el exterior. Al siguiente encuentro cambió a siete de los once titulares, síntoma inequívoco de que al que menos le gustó lo que ocurrió en Granada, fue a él. Debía encontrar soluciones a la posesión estéril y lo hizo apostando por extremos, Ferrán Torres y Bryan Gil pegados a las bandas, dando paso y responsabilidad a los más jóvenes.

Con Pedri asumiendo galones de forma natural. En meses ha pasado de crecer en la división de plata del fútbol español a ser titular en el Barcelona y ejercer liderazgo en la absoluta con 18 años. El poco peligro de España en el primer acto surgió de su visión y calidad entre líneas. A Ferrán le faltó eficacia en el desenlace.

En su zurda estuvo la oportunidad de evitar el sufrimiento que vendría con un latigazo raso que sacó con una buena mano Loria a los once minutos. España no gestionó bien las ganas de hacer olvidar el traspié ante Grecia. Sus dos primeras faltas fueron castigadas con amarillas, a Diego Llorente y Pedro Porro, que sufrió en su debut con el marcaje a un encarador nato como Kvaratskhelia.

El rugir de las gradas se echaba de menos y lo sintieron los futbolistas españoles en cada intento de contragolpe de los caucasianos. Su dibujo de partido estaba definido. Máxima intensidad defensiva y fútbol directo cada vez que pudieron correr. A España le faltó la firmeza de su última cita, el que definió Luis Enrique como el mejor partido defensivo de su carrera como técnico.

Fallaron las ayudas defensivas y los marcajes en acciones a balón parado. Así rozó el gol Georgia, que primero avisó y luego golpeó. Unai Simón salvó un testarazo abajo de Kashia, libre de marca en un saque de esquina. La ambición de una selección que ya derrotó a España en el último precedente se imponía.

No le falta voluntad a la Roja, pero sí continuidad en una idea. Corrió más, aumentó el ritmo con balón, pero en la desesperación de una posesión improductiva acabó cometiendo desajustes defensivos que costaron caros. Había empezado a abusar del juego al pie, sin encontrar el desborde esperado con Bryan por la izquierda ni el remate de Morata.

Sintiendo inestabilidad por arrancadas de Lobzhanidze desde la derecha y la verticalidad de la estrella georgiana, Kvaratskhelia, que al borde del descanso castigó un despiste de Pedro Porro en la marca con un disparo cruzado imparable para Unai.

Si la obligación a ganar de España existía antes del inicio, al abismo que provocaba una derrota era mejor no asomarse. España demandaba un referente, con Sergio Ramos en el banquillo mascando la impotencia por una rodilla recién recuperada, y Luis Enrique acudía a Dani Olmo. La decepcionante primera parte de España dio paso a una continua búsqueda del gol a base de fe.

Adelantó metros, pisó más el área rival e insistió hasta encontrar el premio del gol. La movilidad de Olmo dejó la banda izquierda libre a las subidas de Jordi Alba, un factor decisivo. Ambos se encontraron para un centro del lateral al que no llegaba Morata, pero sí, con todo, Ferrán para firmar el empate a los 55 minutos.

Se parapetó en su terreno Georgia, siempre intensa en cada balón, una selección que exige que al menos iguales su intensidad. Las fuerzas se rebajaron para lanzar más contragolpes de peligro y se limitó a defender con firmeza cada intento español. Una continua lucha contra la impotencia. Centros laterales que no encontraban remates francos. Thiago intentó meter ritmo, Pedri apareció por todos los lados, la entrada de Marcos Llorente aumentó el físico y la de Oyarzabal la presencia en el área.

A base de córneres lo intentaban sin peligro, con Morata rematando desviado. Marcos Llorente apuraba el campo para poner un centro peligroso que no encontraba rematador. Pedri desde la frontal estrellaba su disparo contra un muro. Y cuando parecía que un nuevo partido se le escapaba a España y quedaba en posición delicada, en el minuto 92 apareció un jugador que chutó desde fuera del área. Al fin.

El descaro de Olmo tuvo el premio de la mala estirada de Loria. Su mano blanda al balón, que acabó mandando a la red y dando la victoria a España.

El jugador del Manchester City e internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri' ha asegurado este martes que lo único que pide a la afición, de cara a la Eurocopa de este verano y a la presente clasificación para el Mundial de Catar 2022, es "tranquilidad" y confianza pues el grupo tiene "optimismo" y va por el "buen camino".

"Ante los grandes partidos que hemos hecho, y otros de menos nivel, tranquilidad. Es lo único que pido; tranquilidad. Los que estamos dentro vemos que el camino es bueno, la dinámica de trabajo es buena, y cada partido es diferente", aseguró Rodri a los medios tras un acto publicitario con la RFEF.

España ha abierto con dudas las dos primeras jornadas de clasificación para la cita mundialista, con un empate en casa contra Grecia (1-1) y una sufrida victoria contra Georgia (1-2). Pese a ello, Rodri es optimista. "En los dos últimos partidos nos hemos enfrentado a equipos replegados, sin espacios, que se plantean diferente", matizó.

"Tenemos que mejorar y saber jugar todo tipo de partidos, pero enviamos un mensaje de optimismo. Estamos tranquilos y vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para competir lo mejor posible", reiteró en este sentido el centrocampista madrileño.

Y es que cree que el nivel de Georgia fue superior al que pueda parecer por nombre o historia. "Vivimos las cosas en el campo y vemos la dificultad. Pueden ser selecciones con un nombre menor, pero en el campo saben competir bien y ponen las cosas difíciles. Nos intentamos clasificar para un Mundial, todas las selecciones quieren ese puesto y el nivel es altísimo", argumentó.

"Tenemos que mejorar muchas cosas pero la actitud es óptima. Tenemos que mejorar, pero tenemos margen hasta la Euro y en la clasificación para el Mundial no podemos fallar más. Tenemos que enfrentarnos a estas selecciones con un nivel defensivo muy alto", ahondó.

A nivel personal, aseguró que cada año que pasa es "más experiencia y aprendizaje". "Llevo dos temporadas en Inglaterra y lo noto en la madurez con la que voy jugando. Aquí en la selección tengo la misma ambición, tengo al lado un referente y gran jugador y nos intentamos retroalimentar. Intento aprender mucho de Sergio, pero con la idea de ser yo mismo y de hacer lo que hago en el City aquí para ganarme la confianza del míster", se sinceró.

"Creo que estoy haciendo las cosas bien"

Ante el matiz de que no estaba rindiendo al mismo nivel en la 'Roja' que en el City, fue claro. "Venir con España es cada dos o tres meses, no tienes la misma continuidad que en el club, pero intento dar lo mejor de mí mismo. Aterrizas en un equipo diferente, cada uno con su dinámica, y hay pocos días para adaptarte. Pero estoy tranquilo, sé que lo mejor de mí está por llegar y sé lo que puedo dar. Sigo viniendo con la ilusión de aprender y crecer cada día", aseguró.

Rodri acudió, junto a Thiago Alcántara, al acto de presentación de la colaboración de la RFEF con Panini, que una vez más ofrecerá el álbum de cromos oficial para la edición de la Euro 2020, que se disputa este verano debido al aplazamiento por la pandemia. "Es un orgullo tener el cromo con la camiseta de tu país. Estoy haciendo las cosas bien", apuntó Rodri.

Por su parte, Thiago Alcántara rememoró cuando junto a su hermano Rafinha buscaban el cromo de su padre, Mazinho. "Nuestro padre era un ídolo para nosotros, y esa alegría de abrir un cromo y ver a tu padre ahí, es una ilusión. Y ahora la vivo con mis hijos", manifestó. "Tenemos un grupo fantástico, increíble, con gente joven y gente con experiencia", comentó sobre la selección de cara a la Euro 2020 de este verano.

Lluís Torrent, director general de Panini España, explicó que además del álbum de cromos físico, el de toda la vida, en esta ocasión también habrá una edición digital, novedad para la Euro. Por su parte, el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, aseguró que la federación espera que este álbum "traiga mucha suerte" y que pueda ser un álbum de colección y "de ganadores".