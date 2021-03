DIRECTO | Georgia 1 - 0 España; Kvaratskhelia adelanta a Georgia justo antes del descanso

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL GEORGIA - ESPAÑA

DESCANSO (0-1) | No hay tiempo para más en el Boris Paichadze. Jugadores al descanso. Georgia que fue muchísimo mejor que España se adelantó gracias a un gol de Kvaratskhelia. Muy pobre imagen de La Roja que tuvo la posesión, pero no llegó con peligro. Salen a calentar Thiago y Dani Olmo.

Poli Rincón: "Lo estábamos viendo venir. No damos pie con bola. Estamos de pena".

Maldini: "Es momento de entrenador. Tiene que tomar decisiones Luis Enrique".

1-0 Georgia-Espana Minuto 43. Gol de Kvaratsjelia (jugador del Rubin), que marca su segundo gol con Georgia (el primero fue contra Macedonia del Norte en octubre de 2020). — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 28, 2021

43'. ¡GOOOOOOOL! Gol de Georgia, marca Kvaratskhelia. Buena jugada de Kiteishvili que abre a la izquierda donde aparece el jugador georgiano que más peligro estaba creando para batir a Unai Simón con un disparo cruzado. Enloquece el público del Boris Paichadze.

41'. Disparo de Ferran Torres con la izquierda demasiado desviado. Se la dejó muy bien Jordi Alba en la frontal del área. Se quejaban los georgianos de una falta de Busquets en el inicio de la jugada.

37'. Buen balón dentro para Ferran Torres que se fue abriendo hacia dentro buscando el tiro con la izquierda hasta que quedo sin opción de remate.

Maldini: "Georgia dentro de sus posibilidades está jugando un grandísimo partido".

Poli Rincón: "Yo metería a Pedri más por dentro en la mediapunta y a Bryan Gil pegado a la izquierda junto a la línea de cal".

36'. Buen pase en profundidad de Diego Llorente hacia Pedro Porro que no consigue alcanzar la pelota.

32'. Despejó la defensa georgiana primero el centro desde la derecha de Fabián y luego el de Jordi Alba desde la izquierda. Algo mejor ahora España.

27'. No se entendieron Morata y Fabián y no les salió la pared. Depejó Kankava.

25'. Tapona Pedro Porro el centro de Kvaratskhelia y lo manda a saque de esquina. Despeja el córner en el primer palo Morata y la jugada acaba con un disparo fuera de Georgia.

0-0 Georgia-España Minuto 25.



Georgia es 89º en la clasificación FIFA.



Georgia derrotó a España siendo 137º: 0-1 en Getafe en 2016 (amistoso previo a la Eurocopa de Francia). — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 28, 2021

Poli Rincón: "Si tu dominas la pelota tienes que buscar hombres que hagan el uno contra uno. España toca para el lado y para atrás todo el tiempo y así no avanzas".

Cañizares: "El hecho de que se vayan para arriba nos debería favorecer. El problema es que no estamos plasmando la superioridad teórica que tenemos".

21'. La ha tenido Ferran Torres. Pase maravilloso de Pedri para dejarle solo delante de Loria, pero no pudo controlar bien el balón el meta del City.

18'. Ahora hay amarilla para Zivzivadze que agarró a un jugador español y evitó la contra de los de Luis Enrique.

17' ¡UNAI SIMÓN! Paradón del meta del Athletic al remate de cabeza de Kankava a la salida de un córner botado por Kvaratskhelia. Ha salvado a España.

�� ¡¡MENUDO P A R A D Ó N DE UNAI SIMÓN!!



El guardameta español sacó una mano increíble ante el cabezazo a bocajarro de Georgia.#Geo �� #ESP | 0-0 | 19’ #SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/AdbaySHj0W — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 28, 2021

16'. Despeja a córner Éric García el centro desde la derecha de Kakabadze.

13'. Otra amarilla para España. Se resbaló Pedro Porro que se llevó por delante en la banda a Kvaratskhelia. Lanzó la falta Georgia y despejó de puños Unai Simón.

Pedro Porro es el 22º debutante con España en los 20 partidos con Luis Enrique como seleccionador.



Pedro Porro es el 16º jugador extremeño con España.



El anterior extremeño que jugó con España fue Morientes (ante Islandia el 28 de marzo de 2007). — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 28, 2021

10'. Buen disparo de Ferran Torres que aprovechó un balón suelto en el área tras una jugada de Byran Gil. Despejó como pudo Loria.

7'. Fuera de juego de Kiteishvili. Le metieron un buen pase al espacio pero el línea señaló posición antirreglamentaria.

Poli Rincón: "Se ha precipitado un poco porque había dos jugadores a su lado".

6'. Amarilla para Diego Llorente. Tuvo que agarrar a Kvaratskhelia que ponía la directa hacia la portería de Unai Simon.

3'. Primer córner del partido. Le pegó desde lejos Fabián, tocó en un jugador georgiano y la pelota se fue por la línea de fondo. Sirvió sin consecuencias el propio jugador del Nápoles.

Cañizares: "Cuando uno va a Georgia este es el mejor campo en el que puede jugar. No se espera otra cosa. Hay que adaptarse a jugar aquí".

Maldini: "España va a dominar por sistema, pero ellos están intentando salir cuando pueden. No se van a meter atrás como hicieron los griegos".

1'. Maneja el cuero España en los primeros compases del partido. Bryan Gil pegado a la izquierda en la derecha está Ferran Torres.

COMIENZA EL PARTIDO: Sonaron los himnos en Tiflis. España de rojo con un 4-3-3. Los georgianos, que juegan con un 4-2-3-1, con camiseta blanca y pantalón rojo. Arbitra el encuentro el colegiado rumano Radu Petrescu. No hay VAR.

Empezó el Georgia-España.



España lleva 7 partidos sin ganar como visitante (seis empates y una derrota):

1-1 Noruega

1-1 Suecia

1-1 Alemania

0-0 Portugal

1-0 Ucrania

1-1 Países Bajos

1-1 Suiza — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 28, 2021

Es la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2022 de Catar. España tiene un punto tras su empate (1-1) con Grecia. Georgia perdió por 1-0 en su visita a Suecia, que lidera el grupo. Hay que recordar que el primero se clasifica directamente y el segundo tendrá que superar dos repescas para conseguir su plaza.

Hay que recordar que el partido contará con la presencia de hasta 16.000 espectadores en las gradas del estadio Boris Paichadze.

Santi Cañizares: Me parece que Luis Enrique apuesta por la creación con dos hombres en banda para desequilibrar. Lo que no me gusta es que falta gol solo lo tienen Morata, Ferran Torres y Fabián".

Maldini: "Georgia es un equipo que intenta salir jugando y arriesga en la salida. España le va a meter atrás y va a ser muy parecido al partido ante Grecia".

Poli Rincón: "Luis Enrique no está contento y está buscando otras cosas. Yo hubiera jugado con dos delanteros el problema es que no está Gerard Moreno".

Tomás Guasch: "Siete cambios, es verdad que son tres partidos, supone que España se ponga unos neumáticos distintos. Es Georgia y hay que ganar tres puntos muy necesarios".

ONCE DE GEORGIA: Cambian varios hombres también los georgianos entre ellos el delantero. No estará Kvilitaia y si Mikautadze arriba. Kankava es la gran estrella del equipo entrenado por el galo Willy Sagnol.

Aficionadas georgianas en los aledaños del estadio.EFE

ONCE DE ESPAÑA: Hasta 7 cambios introduce Luis Enrique con respecto al once inicial que sacó el pasado jueves en Granada ante Grecia. Entran en el equipo Pedro Porro, Diego Llorente, Jordi Alba, Fabián, Busquets, Pedri y Bryan Gil. Se mantienen Morata, Ferran Torres, Unai Simón y Éric García. Muchas caras nuevas en busca de la necesaria victoria tras el tropiezo con los helenos.