Maldini: "Parece que Bale se puede ganar la titularidad, veremos si Mourinho puede sacar petróleo"

Julio Maldonado 'Maldini', comentarista en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, analiza en'Tiempo de Análisis' la temporada de Gareth Bale en el Tottenham y sus posibilidades de acabar siendo titular en el club de Mourinho.

"Bueno pues parece que por fin Gareth Bale recupera su nivel o por lo menos parte de su nivel. Viene de dos partidos muy buenos contra el Wolfsberger de Austria en la Europa League y ahora contra el Burnley que estuvo muy bien, puso un muy buen balón en profundidad para un golazo de Harry Kane, por supuesto también marcó y vamos a ver si se gana la titularidad. ¿Dónde lo puede hacer? En la banda derecha, donde siempre quiso jugar en el Real Madrid, aunque yo creo que es mejor por izquierda que es como realmente triunfo en su primera etapa en el Tottenham. Pero él quiere jugar por la derecha para perfilarse y sacar ese disparo con la izquierda. Es un jugador con buenas condiciones y si se aprovechan bien aún se puede aprovechar aún. Veremos su Mourinho puede sacar petróleo de todo esto. Luego puede volver al Real Madrid porque recordemos que está cedido y ya veremos si le puede vender definitivamente o que pasa con Bale, La sensación que tengo es que Gareth Bale puede recuperar un muy buen nivel competitivo".

Gareth Bale hizo un doblete y asistió en la victoria del Tottenham Hotspur ante el Burnley (4-0), confirmando que el galés vive su momento más dulce desde que llegó al conjunto inglés cedido desde el Real Madrid.

No tardó dos minutos Bale en ver puerta en lo que se preveía como un duelo cerrado ante los 'Clarets', uno de los equipos más 'amarrateguis' de la Premier League. Pero con apenas un minuto en el electrónico, Heung-min Son centró desde la derecha, Bale se adelantó a los centrales y puso la punta del pie para batir a Nick Pope.

El cedido por el Real Madrid hacía su tercer gol en los últimos cuatro partidos y continuaba con la buena inercia de la semana después de haber marcado el jueves en Europa League ante el Wolfsberger.

Tan bien está Bale que unos minutos después tuvo la confianza para hacer un pase desde su campo buscando la carrera de Harry Kane, que dejó solo al delantero para definir, con algo de fortuna, ante el portero.

Nigel Keene/Pro Sports Images /AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

Las apariciones de Bale dejaban el partido en bandeja a un Tottenham que antes del descanso puso el tercero cuando Moura cazó de volea un centro de Sergio Reguilón. Aunque a Mourinho ya se le pasaba por la cabeza sustituirle, para no cargarle de minutos que supusieran alguna lesión, a Bale aún le quedaban cosas por demostrar.

En un contraataque conducido por Son, el coreano vio desmarcado al galés, le cedió la pelota y este controló y la puso al palo largo, tocando madera, completando su doblete y sumando su cuarto gol en cuatro partidos.

Bale, que se fue sustituido a los 70 minutos por Erik Lamela, firmó su primer doblete desde septiembre de 2019 y vive su mejor momento desde que abandonase Madrid para unirse al equipo de José Mourinho. Los Spurs son octavos, con 39 puntos, a cuatro de las posiciones europeas y a seis de la Liga de Campeones.

Jonathan Bartnett, agente del futbolista Gareth Bale, habló sobre el galés y al ser cuestionado sobre por qué no está contando demasiado en los planes del Tottenham Hotspur pidió que le pregunten a José Mourinho, técnico del equipo.

"Está en el final de su carrera. Si queréis saber por qué no juega preguntadle a Mourinho", apostilló Barnett en referencia a Bale, que no está gozando del papel protagonista que se podía esperar de él en su regreso como cedido por el Real Madrid al club de Londres.

kevin Warburton/Pro Sports Ima/AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

"Cuando preguntan qué le pasa... Ha ganado más trofeos fuera de Inglaterra que cualquier otro futbolista en la historia. Lo ha hecho muy bien también financieramente. Tiene dinero para el resto de su vida", añadió en declaraciones al Financial Times.

Bale, que llegó cedido este verano al Tottenham, no ha conseguido consolidarse como titular en el equipo de Mourinho y ha disputado solo 16 partidos y marcado cuatro goles.

Bale tiene contrato con el Real Madrid

La temporada en el Tottenham no está siendo ni mucho menos prolífica para el futbolista galés, que sólo ha disputado los 90 minutos en uno de los 23 partidos oficiales en los que ha jugado. Bale se ha perdido parte de la temporada por problemas en una rodilla, y en ocho ocasiones se ha quedado en el banquillo sin saltar ni tan siquiera al campo.

Oscar J. Barroso / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

Recientemente, José Mourinho se refirió a una publicación que Bale puso en Instagram en la que salía ejercitándose: "Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez. No se encontraba bien", dijo Mourinho ante los medios.

Cuando termine la presente temporada, Bale tendrá que regresar al Real Madrid, donde todavía le resta una temporada en vigor.