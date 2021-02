"Gareth Bale está en el final de su carrera", dice su agente

Jonathan Bartnett, agente del futbolista Gareth Bale, habló sobre el galés y al ser cuestionado sobre por qué no está contando demasiado en los planes del Tottenham Hotspur pidió que le pregunten a José Mourinho, técnico del equipo.

"Está en el final de su carrera. Si queréis saber por qué no juega preguntadle a Mourinho", apostilló Barnett en referencia a Bale, que no está gozando del papel protagonista que se podía esperar de él en su regreso como cedido por el Real Madrid al club de Londres.

"Cuando preguntan qué le pasa... Ha ganado más trofeos fuera de Inglaterra que cualquier otro futbolista en la historia. Lo ha hecho muy bien también financieramente. Tiene dinero para el resto de su vida", añadió en declaraciones al Financial Times.

Bale, que llegó cedido este verano al Tottenham, no ha conseguido consolidarse como titular en el equipo de Mourinho y ha disputado solo 16 partidos y marcado cuatro goles.

Bale tiene contrato con el Real Madrid

La temporada en el Tottenham no está siendo ni mucho menos prolífica para el futbolista galés, que sólo ha disputado los 90 minutos en uno de los 23 partidos oficiales en los que ha jugado.

Bale se ha perdido parte de la temporada por problemas en una rodilla, y en ocho ocasiones se ha quedado en el banquillo sin saltar ni tan siquiera al campo.

Recientemente, José Mourinho se refirió a una publicación que Bale puso en Instagram en la que salía ejercitándose: "Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo y no era cierto. Cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez. No se encontraba bien", dijo Mourinho ante los medios.

Cuando termine la presente temporada, Bale tendrá que regresar al Real Madrid, donde todavía le resta una temporada en vigor.