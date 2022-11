Maldini: "Japón es un equipo valiente, que está siendo irregular, y necesita ir al ataque"

Este jueves (20:00 horas) España se enfrenta en el tercer partido de la Fase de Grupos del Mundial 2022 de Qatar a Japón. Los de Luis Enrique son los primeros clasificados del Grupo E con 4 puntos, mientras que los nipones marchan en segunda posición con 3 puntos. Tras la victoria ante Costa Rica por 7-0 y el empate con Alemania (1-1), La Roja necesita un empate para sellar matemáticamente su pase a los octavos de final.

Julio Maldonado 'Maldini', experto en fútbol internacional de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE ha pasado por el Tiempo de Análisis para desgranar a la selección asiática y dar las claves que debe seguir España para conseguir su clasificación.

"La selección japonesa, lógicamente, está siendo irregular, increíblemente irregular, porque fue capaz de ganarle a Alemania con una gran reacción en la segunda parte, con una exhibición de valentía de su técnico Moriyasu, que es muy valiente. Él cogió al equipo cuando Japón estaba con problemas, había perdido en casa con Omán en las eliminatorias para el Mundial y poco a poco ha ido encauzando el rumbo con un gran Ito, por ejemplo, en el costado derecho.

Aquel día iba perdiendo contra Alemania, metió delanteros, jugó con defensa de tres, incluso a Ito le metió de carrilero, metió a Mitoma y a Minamino y el equipo acabó remontando. Y luego perdió contra Costa Rica…

Yo creo que se confió bastante porque en ese once contra Costa Rica del último partido metió a varios jugadores no habituales y creo que ahí el equipo se le vino abajo. En cualquier caso, fue superior a Costa Rica y fue casi un accidente que perdiera.

Japón es un equipo valiente, un equipo que tiene su peligro, pero fundamentalmente es un equipo que a España se le tiene que dar bien porque va a dejar espacios. Yo creo que Japón, entre otras cosas porque necesita ganar el partido, va a ir al ataque y ese tipo de equipos son los que España mejor enfrenta.

Pero bueno, es un equipo valiente, peligroso, desde luego muy interesante, y con un gran trabajo táctico de Moriyasu. Me gusta mucho Tomiyasu, el central o lateral derecho, me gusta mucho Maeda, me gusta mucho Kamada. Tiene varios jugadores Japón que están en equipos ya de cierto nivel en Europa".

Primer enfrentamiento oficial entre ambos países

La selección española protagonizará el primer enfrentamiento oficial ante Japón en el Mundial 2022, 21 años después del único precedente en un amistoso de poco brillo disputado en El Arcángel de Córdoba con triunfo gracias a un tanto de Rubén Baraja, y con el recuerdo presente del sufrimiento en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que decidió Marco Asensio.

Es el partido que tiene en cuenta el seleccionador Luis Enrique y su cuerpo técnico más jugadores como Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Carlos Soler, Dani Olmo y Marco Asensio. Los siete integrantes de la absoluta que participaron en las semifinales que aseguraron medalla para la delegación española.





Ese duelo lo decidió en el minuto 115, cuando la prórroga se acercaba a su final, la calidad de Marco Asensio con un golazo de zurda y fue el reflejo del dominio que puede repetir la selección española en Doha, ante un rival que entregará el balón, como hizo con Alemania, y buscará en su velocidad al contragolpe, la verticalidad y la alta exigencia física, sus opciones para sorprender a España.

A nivel de selecciones absolutas solamente existe un precedente, 1-0 en el 2001, en terreno español. Por entonces José Antonio Camacho era el seleccionador y, en el último momento, España esquivó la decepción de un empate sin goles gracias a una acción de Pedro Munitis que aprovechó Baraja, en el minuto 92. Aquella selección estuvo cerca de la gloria un año después en el Mundial de Japón y Corea 2002.

Victor Gomes será el árbitro del encuentro

El sudafricano Victor Gomes ha sido designado para dirigir este jueves el encuentro Japón-España, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Nacido en Johannesburgo hace 39 años, arbitrará su segundo partido en el torneo, tras el Francia-Australia de la primera jornada, en la que el conjunto galo se impuso por 4-1.

Internacional desde 2011, arbitrará por primera vez en categoría absoluta a selecciones de distinta confederación a la suya después de haber estado en un Mundial sub'17 de 2019 y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es habitual de partidos de la Liga de Campeones de su continente y ha estado en la Copa de África. Contará con su compatriota Zakhele Siwela y Souru Phatsoane, de Lesoto, como jueces de línea y con la ruandesa Salima Mukansanga como cuarta colegiada; el VAR será el mexicano Fernando Guerrero.