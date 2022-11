España debuta en Qatar con la mayor goleada de la Selección en un Mundial

La selección española goleó (7-0) a Costa Rica este miércoles en un estreno ilusionante y convincente en el Mundial de Catar, con los tantos de Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata, y un estilo combinativo a la vez que punzante que hizo daño a un pobre combinado tico y permite a 'La Roja' colocarse en lo más alto del Grupo E.

LOS PROTAGONISTAS DEL 7-0, EN TIEMPO DE JUEGO

Ferran Torres: "No sé si seremos candidatas, pero tenemos ganas de hacer algo grande"

Balde: "Es un sueño, esta camiseta la voy a enmarcar"

Gavi, MVP: "Estoy muy feliz, es un orgullo; Luis Enrique me ayuda mucho"

Dani Olmo: "Queda mucho Mundial para hablar más allá del partido de Alemania"

Carlos Soler: "Nos llevamos fenomenal, todos queremos jugar y eso nos mantiene enchufados"

Luis Enrique: "El elogio debilita, pero no nos vamos a relajar"









¡FINAL DEL PARTIDO, España 7 - Costa Rica, 0! España arranca el Mundial de Qatar con una goleada para la historia. Gavi, MVP del partido. Costa Rica no ha tirado ni una sola vez a puerta. Debut sin complicaciones en un muy buen partido de la Selección Española. El domingo espera Alemania.





98' La falta la chuta Soler directo a puerta y despeja la defensa de Costa Rica.

97' Amarilla para Campbell y falta a favor de España, cerquita del vértice del área.

96' ¡Uy! Buscó Gavi el octavo para España. Lanzamiento cercano pero ligeramente desviado.

93' ¡EL SÉPTIMO PARA ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOL DE MORATA! Pase en corto de Dani Olmo dentro del área y Morata supera con un disparo ajustado al portero costarricense.

90' Se añaden 8 minutos.

89' ¡GOOOOOOL DE ESPAÑA, 6-0! Centro de Nico Williams desde la banda derecha, sale al suelo Keylor Navas, que deja el balón muerto y Carlos Soler aprovecha para empujarla a puerta vacía. Se trataría de la mayor goleada de España en un Mundial, tras el 6-1 en Francia '98.

82' Otro cambio en Costa Rica: se retira Oviedo y entra Matarrita.

80' A punto de montarse tángana en el área de España entre Watson y Gavi, sin consecuencias.

78' Ojo al dato de la asistencia: en un estadio con capacidad para 40.000 espectadores, dan un dato oficial de 40.013. Paco González recuerda que FIFA rectificó el dato de los aforos y para este estadio dan 44.400 espectadores. Lo que no quita para que haya bastante asiento libre en la grada.

75' ¡GOOOOOOOOL DE BALDE, el quinto para España! Carrerón de Balde, balón para Morata, pase a Gavi y este lanza con el exterior del pie derecho para clavarla en el interior de la base del palo de la portería defendida por Navas.

74' Costa Rica sigue sin tirar a puerta: otra jugada de ataque anulada por fuera de juego.

72' Cambio en Costa Rica: sale Celso Borges y entra Brandon Aguilera.

68' Amarilla para Francisco Calvo, por una fuerte entrada innecesaria a Carlos Soler. Entre tanto, se marcha Ansensio y entra Nico Williams.

62' Luis Enrique sigue moviendo el banquillo: Busquets y Alba se marchan por Balde y Koke.

61' Otros dos cambios en Costa Rica: Contreras y Bennette y entran Zamora y Ruiz.

57' Doble cambio en España. Empieza a dar descanso Luis Enrique a jugadores. Se han marchado Ferran Torres y Pedri y han entrado en su lugar Morata y Soler.

55' Cañizares: "Estoy viendo una versión de Keylor Navas que hace daño a los ojos. Considero que ha sido uno de los grandes porteros que ha habido en Europa. Está fuera de sitio y de ritmo, y hasta diría que un pelín pasado de peso. No está dominando la portería como lo ha sido, que es un maestro".

54' ¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA! Marca el 4-0 Ferran Torres. Baja un balón, lo controla de espaldas a una media salida de Keylor Navas, que le deja el hueco para llevar el balón al fondo de la portería.





53' España sucede varias jugadas en ataque consecutivas, y Costa Rica corta o despeja, pero no llega a elaborar. Maldini cree que la selección centroamericana "está un poco por debajo de su nivel pero España no le está dejando". Evangelio: "España la está destrozando".

50' Miguel Ángel Díaz cuenta que Luis Enrique les indica a los jugadores que no se echen atrás y que mantengan la presión para evitar relajarse con el 3-0.

48' Progresa Azpilicueta, conecta con Asensio que remata antes de la media luna, aunque se escurrió con la pierna de apoyo.

46' Comienza la segunda parte. Primer cambio en los ticos: se marcha Carlos Martínez y entra el central Waston. Morata y Carlos Soler calientan en la banda por España.

Al descanso, ningún español calienta sobre el césped. Algunos de los pupilos de Luis Fernando Suárez trotan, preparándose para el segundo tiempo.

DESCANSO (3-0): Gana España con comodidad tras una primera parte espectacular de los de Luis Enrique que han dejado los mejores minutos del torneo. Los goles de Dani Olmo, Marco Asensio y Ferran Torres de penalti sentencian el partido.

45+4'. Disparo desviado de Marco Asensio. Sentó a Duarte después de una gran maniobra, pero le pegó horrible el madridista.

45+2'. Muy cómoda España haciendo un rondo sobre el césped. Están disfrutando los de Luis Enrique que han cerrado el partido con una brutal exhibición en la primera media hora de partido.

45'. Habrá cinco minutos de añadido en el Al-Thumama. Parece excesivo porque no ha pasado nada.

42'. Disparo de Marco Asensio desde fuera del área que se marcha desviado.

37'. Centro de Bennette que despeja Busquets de cabeza en el área pequeña. Pisan área contraria por primera vez los ticos.

34'. Se metió por la izquierda Dani Olmo, pero estaba en fuera de juego. Hay olés en la grada.

Paco González: "Llevamos 3 goles en 3 tiros a puerta. Eso de lo que tanto se le acusaba a España hoy está siendo terriblemente efectiva".

Maldini: "Nadie ha jugado a este nivel a lo que va de Mundial".

Cañizares: "Estoy muy tranquilo, pero me está dando pena por Keylor Navas".

30'. ¡GOOOOOOOL! Hace el tercero Ferran Torres. Engañó muy bien a Keylor Navas con paradiña incluida y lanzó la pelota por el lado izquierdo de la portería. España es un ciclón.





29'. ¡PENALTI! Derribó Óscar Duarte a Jordi Alba cuando se metía en el área tras otra gran jugada de España. Le pisó en el talón. Clarísimo. Lo va a tirar Ferran Torres.

25'. Fenomenal Rodrigo ganándole la acción a Bennette que intentaba marcharse por velocidad. Muy serio el del City pese a no jugar en su posición habitual.

Cañizares: "Esa pelota un portero rápido y eléctrico como es Keylor Navas se la hemos visto sacar muchas veces. Se le nota que está un poco oxidado".

Paco González: "Se reafirma que es el mejor arranque de alguien en el Mundial".

21'.¡GOOOOOOL! Llega el segundo de España marca Asensio. La puso desde la izquierda Jordi Alba y remató, también con la zurda, el mallorquín para batir a un Keylor Navas que pudo hacer más.





19'. Trabajó muy bien Gavi atrás para cortar una pelota que buscaba a Joel Campbell.

16'. Se queda tendido en el suelo Jordi Alba tras un choque con Calvo.

14'. Dura falta de Calvo sobre Gavi. Habrá opción a balón parado para España.

Cañizares: "La mejor puesta en escena de cualquier equipo en lo que va de Mundial".

Paco González: "La maniobra es preciosa, se gira de maravilla".

11'. ¡GOOOOOOOL! Marca España, marca Dani Olmo. Gran jugada de España que culmina el jugador del Leipzig con un sutil toque con la derecha tras un gran control orientado después de un pase de Gavi que rebotó en un defensa.





8'. ¡ASENSIO! Otro pase al espacio de Pedri, esta vez para Asensio, que la pega un poco mordida y manda el cuero pegado al palo. España está asediando.

7'. Pide penalti España. Golpeó en la mano de Carlos Martínez el centro de Jordi Alba desde la izquierda. Dice el colegiado que no hay nada.

Paco González: "Me gusta que estamos moviendo muy rápido el balón".

Maldini: "Es una selección que mezcla jugadores muy jóvenes con veteranos que han vuelto ya a Costa Rica. España está jugando muy fácil".

4'. ¡FUERAAAAA! Pase maravilloso de Pedri para la carrera de Dani Olmo que cruza demasiado con el interior de la pierna derecha. La ha tenido España.





2'. Despejó Yeltsin Tejeda con la cabeza el envío de saque de esquina de Dani Olmo.

1'. Maneja el cuero España con Costa Rica replegada en estos primeros compases del partido. Lo intentó Ferran Torres por la derecha y forzó el córner ante Bryan Oviedo.

COMIENZA EL PARTIDO: Rueda el balón en el Estadio Al-Thumama. España completamente de rojo y con un 4-3-3 como formación. Los ticos visten de blanco y juegan con un 4-4-2. Arbitra el encuentro el emiratí Mohammed Abdulla Hassan Mohamed. En el VAR tendremos al árbitro chino Ning Ma.

En las gradas del estadio se espera la presencia de unos 5.000 seguidores españoles y unos 1.500 ticos. No parece claro que el Estadio Al-Thumama se vaya a llenar. La capacidad del campo es de 44.400 espectadores.





¿QUÉ LE PARECE EL ONCE DE ESPAÑA A NUESTROS COMENTARISTAS?

Maldini: "Me gusta Rodrigo de central, pero yo hubiera jugado con un delantero centro".

Paco González: "Yo hubiera metido alguien con gol como Ansu Fati o Morata".

Cañizares: "No me gusta Rodrigo de central porque no es central. Si el partido es cómodo tendrás mejor salida de balón, pero la realidad es que no veo partidos fáciles".

El Estadio Al Thumama va ser el escenario del debut de España en el Mundial ante Costa Rica. No se le ha dado bien tradicionalmente a La Roja su primer partido en este campeonato. Solo ha conseguido ganar en cuatro ocasiones. La última en el Mundial de Alemania 2006, cuando se impuso a Ucrania por 4-0.





ONCE DE ESPAÑA: Sorpresas en el once de Luis Enrique. Apuesta el asturiano por Azpilicueta en el lateral derecho y Rodrigo Hernández como pareja en el centro de la zaga de Aymeric Laporte. Arriba no estará Morata y si Marco Asensio, que actuará como falso nueve. En los costados se situarán Ferran Torres y Dani Olmo.

ONCE DE COSTA RICA: En los ticos formará bajo palos Keylor Navas pese a haber estado entre algodones en la previa del torneo. Además, figuran en el equipo titular viejos conocidos de la hinchada española como Joel Campbell, Celso Borges y Óscar Duarte.