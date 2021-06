Maldini: "Inglaterra es la gran favorita para ganar la Eurocopa ahora mismo"

Julio Maldonado, Maldini, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de la selección inglesa ante Alemania (2-0) en los octavos de final de la Eurocopa, gracias a los goles de Sterling y Kane:

"Cayó Alemania ante Inglaterra en un partido no muy vistoso ni brillante pero que Inglaterra ganó bien. Cambió el dibujo para intentar adaptarse a Alemania, controló bastante bien el juego alemán, que tuvo un Kimmich poco determinante, jugando cerca del carril derecho. Para mí, Sterling está siendo el jugador más determinante de la Eurocopa, porque te marca todos los goles de Inglaterra, menos el último de Kane cuando ya estaba casi el partido resuelto. Es de los poquitos que encara porque a Inglaterra le falta talento detrás de Kane, que no está haciendo una buena Eurocopa. El talento lo tienen Mount y Grealish, que ha salido al final para jugar por detrás de Kane y ha funcionado bien. Inglaterra es la gran favorita para ganar la Eurocopa ahora mismo, sin ningún rival grande hasta la final. Tenemos un campeonato tan repleto de sorpresas... como que ya no hay ninguna selección del grupo de la muerte: ni Francia, ni Alemania, ni Portugal. Es una Eurocopa preciosa. España ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo y favoritismo. Low cierra su etapa en Alemania después de haber ganado un Mundial, fue finalista de la Eurocopa 2008, ha ido a menos y se retira de una forma bastante mala".

Inglaterra elimina a Alemania

La pasión de Inglaterra compensó sus carencias futbolísticas y llevó a la selección a imponerse con claridad por dos goles a cero a una Alemania que nunca demostró el brío ni la fe necesarios para contestar la energía de los anfitriones. Los Inglaterra-Alemania dejan huellas indelebles en el subconsciente de los países. Para la Inglaterra del Brexit, el partido contra los alemanes era poco menos que una cuestión de Estado. En Wembley, además.



La última vez que ambos equipos se habían enfrentado en una Eurocopa fue hace 25 años. El hoy seleccionador inglés, Gareth Southgate, falló entonces el lanzamiento decisivo en la tanda de penaltis. Southgate e Inglaterra se tomaron cumplida revancha. Nunca pudieron los alemanes, con un juego más pulido y técnico, sobreponerse a las más de 40.000 gargantas que convirtieron el duelo en un evento de alto voltaje, prácticamente prepandémico.





En medio de la nadería, Inglaterra demostró en el minuto 75 por qué se la ha metido desde el principio entre las favoritas. Un balón bien pivotado por Kane al borde del área cayó en los pies del recién entrado Grealish, que parecía llamado a aportar la magia que le faltaba al partido. El media punta del Aston Villa abrió muy bien a la entrada por banda de Shaw, y el pase de la muerte lo convirtió en gol, quién si no, Sterling, el único inglés que había visto puerta en toda la Eurocopa (tres goles con éste).

Quiso entonces reaccionar Alemania, castigada por su pasividad en el partido, y en seguida dispuso de una buena falta al borde del área por una entrada sobre Kimmich. Pero su gran oportunidad llegó poco después. Un fantástico pase de Havertz para la carrera de Müller parecía el inevitable empate. El delantero del Bayern de Múnich, que si algo ha hecho en su carrera es meter goles, envió fuera su disparo, solo contra el portero.



Indultada Inglaterra, de nuevo apareció Grealish para habilitar desde dentro del área, en una jugada similar a la del primer gol, a un Kane que por fin se estrenaba en la Eurocopa. Los "Three Lions" sentenciaban así su pase a los cuartos de final, donde espera el ganador del Dinamarca-República Checa.

Low se despide de la selección alemana

Joachin Löw, seleccionador de Alemania, afirmó, tras caer eliminados ante Inglaterra, que en algunas situaciones les faltó experiencia.



Los germanos perdieron contra Inglaterra en Wembley y cerraron así la era de Joachim Löw al frente de la selección alemana.



"La calidad esta ahí, pero esto es una fase eliminatoria y cada fallo puede ser crucial y decisivo", dijo el técnico en rueda de prensa.



"Quizás nos faltó experiencia en algunas situaciones. En todos los partidos hemos tenido momentos de no ser suficiente efectivos, incluso contra Portugal. Tenemos calidad, pero ha habido momentos en los que no hemos impuesto nuestro juego y con eso te pueden penalizar y eliminarte".



"En cuanto nos han marcado sabía que iba a ser muy difícil darle la vuelta. Me he ido al vestuario muy decepcionado. No hemos tenido ese golpe de suerte al final para empatar el partido".



Sobre su carrera al frente de la selección alemana, Löw se tomó un momento para agradecer el apoyo a toda la gente que ha estado a su lado en los últimos 15 años.



"Ha habido muchas cosas positivas en estos años, desde la Copa del Mundo en casa en 2006, hasta el mejor momento que fue ganar la Copa del Mundo en 2014", apuntó.