Maldini: "El fichaje de Tchouaméni sería muy bueno desde el punto de vista estratégico"

Julio Maldonado 'Maldini', especialista de fútbol internacional y comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habló en 'Tiempo de Análisis, de la hoja de ruta del Real Madrid para la próxima temporada.

"Ya con la Decimocuarta en las vitrinas y con una Liga más, el Madrid tiene que afrontar la próxima temporada. La va a tener que afrontar sin Mbappé, con un Modric que tendrá un año más, con Kroos que no ha hecho su mejor temporada… pero con la alegría de ver cómo funciona Camavinga. El equipo ha superado las expectativas. Llega Rüdiger. Un central que va a aportar muchísimo para jugar al lado de Militao. Va a ser una pareja de centrales espectacular. Alaba va a ofrecer mucho más en ataque que Mendy. El fichaje de Tchouaméni sería muy bueno desde el punto de vista estratégico. Un futbolista que abarca mucho campo, con muy buen disparo y una tremenda capacidad para recuperar. El Madrid necesita a otro delantero centro para suplir a Benzema. Hablaba de Lewandowski, pero son palabas mayores. El Madrid tiene dinero después de que no viniera Mbappé. Seguramente lo hará con cabeza. En Hazard no se puede creer mucho. El belga comentó que la próxima será su temporada. Ojalá. Me parece muy difícil ver a un Hazard determinante. Y, además, en la posición de Vinicius. Me parece bastante complicado".













"Me corresponde demostrar que no estoy acabado"

El capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, aseguró este miércoles que espera hacer una buena preparación "física y mental" para volver a recuperar su mejor nivel tras tres temporadas en el Real Madrid limitado por las lesiones y así poder demostrar que no está "acabado".

"Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de rodilla, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hacer", dijo el atacante belga en rueda de prensa.





Benzema, jugador de la temporada de la 'Champions'

El delantero del Real Madrid Karim Benzema ha sido elegido como el mejor jugador de la Liga de Campeones 2021-22 por el panel de Observadores Técnicos de la UEFA, mientras que su compañero Vinícius ha sido designado mejor futbolista joven, y ambos están incluidos en el equipo de la temporada junto al portero belga Thibaut Courtois y el centrocampista croata Luka Modric.

El ariete francés encabezó la tabla de goleadores de la máxima competición continental con 15 tantos -diez de ellos en eliminatorias-, claves en algunas de las remontadas del conjunto blanco en esta edición del torneo vitales para alcanzar la final y la decimocuarta 'Orejona'.