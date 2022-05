Maldini analiza a Haaland, el nuevo fichaje del Manchester City: "Es mucho más que un '9'"

El Manchester City ha llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund para cerrar el traspaso del delantero noruego Erling Haaland, según anunció el propio club inglés en un comunicado este martes.

Tras este anuncio, el experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido analizar la llegada del noruego al equipo de Pep Guardiola.

"Bueno pues ya lo ha anunciado el Manchester City, ya es oficial: Haaland jugará en el Manchester City la próxima temporada. Se acaba así uno de los culebrones de lo que iba a ser el verano, aunque no ha llegado a tal ni mucho menos. Queda el de Mbappé, veremos qué pasa con Mbappé. ¿Qué tipo de delantero ficha el Manchester City? ¿Cómo puede mejorar el City? Pues creo que es el jugador que necesitaba el Manchester City. Que por mucho que sea un equipo muy coral, por mucho que tenga a Sterling con 12 goles como máximo goleador, que tiene a varios jugadores entre 8, 9 o 12 goles, que no tiene un gran goleador de la Premier, necesitaba un delantero centro por mucho que este sea un equipo al que le guste llegar con muchos jugadores al ataque, con mucho intercambio de posiciones, un jugador como Haaland te cambia completamente la estrategia y te cambia completamente el equipo. Haaland es un futbolista, desde que le vi por primera vez jugar en aquel Noruega-Honduras que marcó nueve goles en un partido, desde luego, inolvidable... Desde entonces, el crecimiento ha sido tremendo. Es un jugador que tiene bastante más velocidad de lo que parece. Cuando arranca desde lejos del área es tremenda la velocidad punta que puede alcanzar, la potencia que tiene, la capacidad para manejar la pierna izquierda y la pierna derecha, cómo cuando se aleja del área sabe jugar, que yo creo que esa es una de las cosas que va a mejorar el equipo de Pep Guardiola porque va a tener un gran goleador, un grandísimo goleador, un depredador del área pero, además de todo eso, va a tener un futbolista que sabe jugar lejos del área. Hay pocos jugadores más completos que Haaland ahora mismo y llega al equipo ideal, un equipo que le va a abastecer de muchos balones desde todos los costados y que va a permitir que Haaland participe mucho en el juego colectivo del equipo, eso es muy importante. Es mucho más que un '9'. Yo siempre digo que hay muchos delanteros, delanteros buenos, delanteros goleadores y delanteros que, además de todo eso, saben jugar. Bueno pues Haaland es un delantero de los que, verdaderamente, saben jugar. Y estoy convencido de que lo va a demostrar en el Manchester City que, aunque parezca mentira, crece, y bastante, más todavía en su potencial para la temporada que viene".

Erling Haaland, más cerca del Manchester City





El Manchester City confirma el acuerdo con el Dortmund por Haaland



El Manchester City confirmó este martes un principio de acuerdo para fichar al futbolista noruego Erling Haaland. El jugador, aún en las filas del Borussia Dortmund, se incorporará al City el próximo 1 de julio de 2022.

Los celestes pagarán la cláusula de rescisión del jugador noruego, que asciende a 60 millones de libras (70 millones de euros), para hacerse con Haaland, que ha pasado las tres últimas temporadas en el Borussia de Dortmund, después de despuntar en el fútbol austríaco con el Salzburgo.

Haaland ha marcado 85 tantos en 88 partidos en sus tres campañas con los alemanes, lo que le ha valido, a sus 21 años, la reputación de ser uno de los mejores delanteros del mundo y una de las grandes estrellas del momento junto a Kylian Mbappé. Su sueldo estará a la altura de los más altos de la plantilla y, según medios ingleses, este ascenderá hasta las 400.000 libras (500.000 libras).

Pep Guardiola dejó caer esta mañana que Haaland vestiría de celeste cuando fue preguntado por ello en rueda de prensa, pero no pudo desvelar ningún detalle del acuerdo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? El Manchester City confirma el acuerdo con el Dortmund por Haaland



?? Solo falta que el club y el jugador acuerden los términos del contratohttps://t.co/v3xZeNLXVp — Tiempo de Juego (@tjcope) May 10, 2022





"Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema legal. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos", explicó el español.

Con este fichaje, Guardiola añade a su equipo la pieza que le faltaba, ya que el equipo inglés no ha podido contar con un nueve de garantías esta temporada, tras la marcha de Sergio Agüero, y siempre ha utilizado arriba la figura del falso 'nueve', una táctica que el técnico de Sampedor perfeccionó en el Barcelona con Leo Messi y que en este City se ha manifestado con PhilFoden, Kevin de Bruyne y Gabriel Jesús.

El noruego era una de las grandes joyas del mercado de fichajes, después de que el que fuera su agente, Mino Raiola, negociara una cláusula de rescisión asequible y que permitiría al futbolista abandonar el Dortmund a su debido tiempo. El City se ha impuesto en las negociaciones a clubes como el Real Madrid y el Bayern de Múnich.