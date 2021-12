Juanma Castaño: "Lo que ha ocurrido es lo que necesitaba Florentino para proseguir su cruzada contra la UEFA"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en'Tiempo de Análisis' de la gran polémica en el sorteo de octavos de final de la Champions League de este lunes, que se ha tenido que repetir después de que haya habido un error con las bolas introducidas en los bombos. El gran perjudicado de este hecho ha sido el Real Madrid, que en el primer sorteo había quedado emparejado contra el Benfica y que en la repetición se enfrentará ante el PSG de Mbappé, Messi y Neymar.

"Lo que ha ocurrido en el sorteo de octavos de la Champions es un acontecimiento histórico para mal; nunca habíamos visto cómo tenía que repetirse un sorteo de estas características por un error propio de los organizadores. Resulta muy sorprendente que un organismo como la UEFA, con ese nivel que tiene, tenga que llevar a este extremo. Esto ha perjudicado evidentemente al Real Madrid, que tenía que jugar contra el Benfica y que ahora le toca bailar con una de las más feas, con el PSG. Sale perjudicado el Real Madrid pero no le queda otra que aceptarlo porque la solución era repetir todo el sorteo y no desde el primer emparejamietno, que aunque estuviera bien, ya condicionaba el resto del sorteo. Lo que ha ocurrido es justo lo que necesitaba Florentino para proseguir su cruzada contra la UEFA; para hablar de enemigos, de gente que distorsiona, que puede manipular, que está contra el Real Madrid... todo eso que tanto le gusta a Florentino, la UEFA se lo ha puesto en bandeja y habrá una legión de florentinistas que le siguen que pensarán que todo forma parte de una estrategia y de un armamento bélico contra el Real Madrid por el tema de la Superliga. Creo que no se trata nada de eso yu quee se trata de un error y una chapuza y que no hay nada más. El problema es que a Florentino nadie le va a sacar de ahí".

Error histórico en el sorteo de Champions

El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones se repetirá al completo a las 15.00 horas (14 GMT) tras los problemas surgidos en la extracción de las bolas.



"A raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que indica a los funcionarios qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA. Como consecuencia de ello, el sorteo ha sido declarado nulo y será rehecho en su totalidad a las 15:00 horas CET", informa la UEFA en un comunicado.

?? ¡Lo nunca visto en el sorteo de la @ChampionsLeague!



? Cuando ha salido la bola del @Atleti, han metido entre sus posibles rivales al Liverpool y no al @ManUtd



?? ¡La @UEFA podría repetir el sorteo!



?? #PartidazoCOPE#UCLpic.twitter.com/QQxXwfLBxT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 13, 2021



El problema surgió cuando tras salir la bola del Villarreal, el exjugador ruso Andrey Arshavin sacó la del Manchester United como rival, cuando no se podían enfrentar ambos equipos, que ya se habían medido en la fase de grupos. Luego ocurrió parecido con la del Atlético de Madrid. Se habían producido errores en la elección de las bolas los hipotéticos rivales, tarea que correspondía a Michael Heselschwerdt, director de competiciones de clubes, mientras que Giorgio Marchetti, adjunto a la secretaria general, era el que sacaba la de los segundos de grupo.



Este 'percance' motivó las quejas de parte de numerosos equipos. Entre ellos, el Atlético de Madrid informó poco después que estaban "en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos".

Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League — Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2021



Mientras tanto, el Real Madrid apostaba por que, en el caso de repetirse, se mantuviera la validez de su enfrentamiento, puesto que fue el primero en salir, justo antes del Villarreal-Manchester City.



Finalmente, la UEFA ha decidido repetir el sorteo a partir de las 15.00.

El Real Madrid, el gran perjudicado

El París Saint Germain-Real Madrid se presenta como el duelo estelar de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo sorteo tuvo que ser repetido después de que varios equipos reclamasen la invalidez tras producirse dos errores en el primer intento.



El "problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo" a la hora de la elección de los rivales hipotéticos de Villarreal y Atlético de Madrid, según justificó la UEFA, provocó que el proceso tuviera que repetirse después de que al conjunto madridista le tocase en suerte el Benfica, al PSG el United y al cuadro rojiblanco el Bayern Múnich, entre otros.

El Real Madrid, rey del torneo con trece títulos, pretendía que de repetirse el sorteo se hiciera a partir de su enfrentamiento, puesto que las bolas del Benfica y la suya habían sido las primeras en salir, cuando aún no se había producido el problema. Tras conocerse el anuncio de que se volvía a celebrar, lo consideró una "adulteración flagrante".



A partir de las 15.00 CET y en medio de una absoluta polémica, se celebró el segundo sorteo, con los mismos protagonistas en el estrado, con el exjugador ruso Andrey Arshavin como 'mano inocente' como embajador de la final de San Petersburgo.



La fortuna a la segunda no le sonrió al bloque de Carlo Ancelotti, que en vez de medirse al conjunto lisboeta se tendrá que enfrentar al potente París Saint-Germain de Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Sergio Ramos, Keylor Navas y compañía en dos duelos con un tremendo morbo entre el rey de la competición y el multimillonario proyecto del club francés.



Será una confrontación más que atractiva, dentro y fuera del campo, con múltiples vértices y curiosidades. En los últimos tiempos se ha celebrado en más de una vez con la suerte repartida para ambos bandos. Hasta el momento, el Real Madrid ha tenido un camino solvente salvo el inesperado tropiezo contra el Sheriff Tiraspol y el PSG cedió ante el Manchester City.



El Atlético ha pasado de tener que medirse al poderoso Bayern a hacerlo con el Manchester United. Cristiano Ronaldo, que dio su último disgusto al Wanda Metropolitano como jugador del Juventus, acudirá con la camiseta 'red', a cuyo club a vuelto dispuesto a devolverlo al primer escenario.



De partida parece un enfrentamiento más asequible, aunque parece que desde la llegada del técnico germano Ralf Rangnick como relevo del noruego Ole Gunnar Solskjaer este United es otro bien distinto al del inicio de temporada, aunque ello no le impidió acabar primero de grupo por delante del Villarreal.



El Chelsea, defensor del título, se enfrentará al Lille francés, sorprendente ganador del grupo del Sevilla por delante del Salzburgo, que tendrá como rival al Bayern Múnich en dos encuentros que serán una celebración para el primer conjunto austríaco que ha superado la fase de grupos.



El City de Pep Guardiola se enfrentará al Sporting Lisboa que lidera el español Pablo Sarabia, y el Benfica ahora se encontrará con el Ajax, uno de los equipos que mejor sensación han causado en la fase de grupos.



El Villarreal ha cambiado al City por el Juventus, todo un histórico, habitual de la lucha por el cetro que esta temporada no acaba de encontrar el camino en la Serie A pero que en la Champions ha superado al Chelsea.



Los octavos se completan con el duelo entre el campeón italiano, el Inter, que ha ido a más tanto en la liga como en Europa, donde el Real Madrid le superó en el grupo, y el Liverpool, que presenta una nueva candidatura a pugnar por su séptima corona continental.



- Emparejamientos:



Salzburgo (AUT) - Bayern Múnich (GER)



Sporting Lisboa (POR) - Manchester City (ING)



Benfica (POR) - Ajax (NED)



Chelsea (ING) - Lille (FRA)



Atlético de Madrid (ESP) - Manchester United (ING)



Villarreal (ESP) - Juventus (ITA)



Inter (ITA) - Liverpool (ING)



París Saint Germain (FRA) - Real Madrid (ESP)



Los encuentros se disputarán a las 21.00 horas de los días 15/16/22/23 de febrero (ida) y 8/9/15/16 de marzo (vuelta).