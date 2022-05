Juanma Castaño: "Habría que corregir la idea de que hacer el pasillo es una forma de humillar"

Juanma Castaño, director del El Partidazo de COPE, habló en 'Tiempo de Análisis'de la polémica surgida esta semana tras el título de Liga ganado por el Real Madrid el pasado sábado, su 35ª Liga. El próximo sábado, los blancos se enfrentarán al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y los colchoneros ya han dicho que no le harán el pasillo al campeón.

"El Atleti no le va a hacer pasillo al Real Madrid en el Wanda Metropolitano y, aunque no lo dice oficialmente, es porque lo considera un escarnio y una humillación. Habría que revisar en qué momento en este país empezamos a considerar el pasillo una forma de humillar al que lo hace y un escarnio para la afición. Habría que corregirlo y erradicarlo, no es normal considerar algo bochornoso hacer el pasillo a un equipo campeón, como se hizo toda la vida. Acaba de hacerlo el Getafe al Betis, han sido cinco segundos, aplaudiéndole al Betis, con toda normalidad y dándole la mano a los jugadores, como debe ser; eso deberían hacer los jugadores del Atleti, con toda naturalidad. No quiere decir absolutamente nada más que el reconocimiento y la felicitacion al campeón. La culpa: de los clubes, los jugadores, la prensa y de los aficionados, porque ellos usan esto como arma arrojadiza".

El Atleti ve el pasillo como un "escarnio y una humillación"

El Atlético de Madrid no hará pasillo al Real Madrid, reciente campeón de LaLiga Santander, en el derbi del próximo domingo en el estadio Wanda Metropolitano, entiende que "algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación", y advierte de que el club rojiblanco no colaborará "en este intento de escarnio", según explicaron este lunes a EFE fuentes de la entidad.



"Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto el Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento entre los aficionados", afirmaron fuentes del club, tras las valoraciones a este respecto a diferentes niveles dentro de la institución.

Luis Suárez hace gestos durante el Atlético de Madrid - Deportivo Alaves | CORDON PRESS



"Hemos protagonizado varias situaciones similares en los últimos años tras conquistar diferentes títulos, entre ellos dos Ligas, y en algunas ocasiones se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas", apuntaron.



También recordaron que el Atlético fue el campeón de la Liga en 2020-21 y se preguntan: "¿Alguien recuerda alguna polémica sobre si debía recibir pasillo de su primer rival después de conquistar el título?"



"No, porque no hubo debate. En el primer partido de esta temporada, el Celta de Vigo decidió no hacer pasillo y fue una decisión correcta, porque son gestos que deben hacerse para ser aplaudidos por el público y por tanto tiene todo el sentido que se hagan ante la afición del campeón. El objetivo no puede ser crear tensión y enrarecer el ambiente. Nosotros recibimos el pasillo en el primer partido que jugamos como locales, por parte del Elche. Con naturalidad, agradecidos y, obviamente, sin ninguna exigencia", repasó el Atlético.



"Tan importante es saber perder como lo es saber ganar. Desde el Atleti no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida", concluyó el club rojiblanco.

El Atlético felicitó "institucionalmente" al Real Madrid por el título





El Atlético de Madrid, según aseguraron este lunes a EFE fuentes del club rojiblanco, felicitó "institucionalmente" al Real Madrid por el título de LaLiga Santander conseguido el pasado sábado, así como sus directivos lo hicieron de forma personal con sus homólogos en la entidad blanca.

El Atlético, según las mismas fuentes, siempre felicita a los clubes españoles que han ganado un título y así lo hizo con el club blanco, como ya lo había hecho también recientemente con el Betis, por ser el campeón de la Copa del Rey, aunque esas felicitaciones no tienen por qué ser a través de las redes sociales.