Juanma Castaño: “Tenemos muy pocas posibilidades de rascar bola en la Eurocopa; esta selección no me engancha”

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, opina sobre la selección española de Luis Enrique y el partido contra Alemania de este martes, en el que se juega la clasificación para la final four de la Liga de las Naciones. España, tras el empate ante Suiza del pasado sábado, está obligada a ganar a la Alemania de Low y el partido lo podrás seguir en Tiempo de Juego, desde las 20:15 horas:

"Sé que Lama me va a echar la bronca y se va a enfadar pero para mí, este España-Alemania que se presenta como una final, un partidazo, el examen para la selección de Luis Enrique… para mí no es tal porque no significa nada entrar o no en la final four de la Liga de las Naciones respecto a lo que ya hemos visto de la selección. El gran objetivo del año es la Eurocopa, que es a final de temporada. Este torneo, que la gente en la calle no sabe ni lo que es, ni cuándo se juega, ni dónde se juega, ni lo que pasa si lo ganas, es simplemente una preparación de cara a la Eurocopa. Si no llegamos a la final four, mi opinión va a ser exactamente igual que si llegamos y es que tenemos muy pocas posibilidades de rascar bola en la Eurocopa porque esta selección no me engancha. Esto, aunque hagamos ante Alemania un papel tremendo. Si ganamos la Liga de Naciones, mejor, pero si no la ganamos, no será importante porque lo importante es la Eurocopa, que es en junio".

Partido clave ante Alemania

El España-Alemania del martes en el estadio de La Cartuja de Sevilla, en la sexta y última jornada del grupo 4 de la Liga de Naciones, se ha convertido en una auténtica final, pues se citan los dos equipos que pueden acceder al primer puesto del grupo y con ello a la única plaza que da derecho a jugar la fase final del torneo.

Entrenamiento de la @SeFutbol en La Cartuja de Sevilla.



Sin Busquets, lesionado, y con Gayá, recuperado.



España necesita ganar a Alemania para meterse en la Final Four de la Liga de Naciones. pic.twitter.com/s5IRNQrbkv — Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) November 16, 2020

El combinado teutón hizo los deberes el pasado sábado al imponerse 3-1 a Ucrania con un doblete de Timo Werner y un gol de Leroy Sané y ahora lidera el grupo con nueve puntos, uno más que la selección española, que no pasó del empate en Basilea ante Suiza (1-1). A los de Joachim Löw les vale con el empate en Sevilla y los de Luis Enrique están obligados a la victoria, pero en cualquier caso ambas formaciones dependen de su resultado y no de terceros para estar entre los cuatro elegidos para la fase final.

Luis Enrique no logró el objetivo de entrar en esa fase en la primera edición de la Liga de Naciones y ahora espera conseguirlo en el segundo intento con una selección inmersa en un cambio generacional, sin tener definido un 'once' tipo y que muestra buena actitud pero poco poder para hacer goles. España llega tras empatar en esta fase ante Alemania (1-1) en el partido de la primera vuelta, ganar y perder con Ucrania (4-0 y 1-0) y ganar y empatar con Suiza (1-0 y 1-1). Ahora vuelve a encontrarse con un rival que ha cumplido, junto a España, con su condición de ser favorito al pase y que no pierde ante la Roja desde la semifinal del Mundial de Sudáfrica en 2010, ya que después se vieron otras tres veces con un triunfo alemán en un amistoso en Vigo (0-1), una igualada (1-1) en otro amistoso disputado en Düsseldorf y el empate (1-1) del pasado septiembre en Stuttgart en esta fase de la Liga de Naciones.

Sergio Ramos falló dos penaltis

Uno de los grandes protagonistas del partido será Sergio Ramos. El central, del que se habla todos los días al no haber renovado todavía por el Real Madrid, falló dos penaltis ante Suiza después de haber convertido sus últimos 26 lanzamientos. Finalmente, el partido lo salvó Gerard Moreno con un gol en los minutos finales que evitó la derrota de los hombres de Luis Enrique y salvó un punto. El capitán de la selección habló de si tiraría o no el próximo penalti de España y no mostró ninguna duda en sus intenciones: "Por supuesto que tiraría el próximo penalti".

Una final para todos

El centrocampistaRodrigo Hernández, 'Rodri', calificó este lunes como "una final a vida o muerte" que debe "tomarse como si fuese la Eurocopa" el partido de la Liga de Naciones que España disputará este martes ante Alemania en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, donde ambas selecciones se juegan el pase a la fase final del torneo.

El medio del Manchester City inglés, que fue el jugador de la selección que compareció ante la prensa antes entrenamiento previo al partido, afronta la cita con "la mentalidad de ganar" un encuentro que "puede ser un buen test".

��️ Rodri: "Mañana será una pequeña final a vida o muerte".



➡️ "Nos lo tomamos como si estuviéramos en la EURO y nuestra mentalidad es la de ganar y hacerlo lo mejor posible".#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/oa7CttkadV — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 16, 2020

El capitán de la selección alemana, el portero Manuel Neuer, calificó como "una final para ambos equipos" el partido que disputarán este martes contra España en Sevilla, decisivo para el pase a la fase final de la Liga de Naciones y en el que asume que se medirán contra "una de las mejores selecciones del mundo".

El guardameta del Bayern de Múnich se felicitó este lunes en rueda de prensa del primer puesto de grupo que ostenta Alemania "tras vencer a Ucrania" y admitió tener "ganas de jugar este partido" para poder "terminar bien con el equipo nacional la campaña" de la Liga de Naciones.