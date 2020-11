Sergio Ramos ya tiene una oferta de renovación del Real Madrid pero quiere dos temporadas y mantener su ficha

Sergio Ramos y Florentino Pérez siguen negociando la renovación del central, cuyo contrato en vigor expira el 30 de junio de 2021. En este momento, la pelota está en el tejado de Sergio Ramos. Según informó Siro López en el Tertulión de los Domingos, el Real Madrid ya le ha hecho una oferta a Sergio Ramos por un año de duración y por cantidades que el club considera que es lo que debe ofrecer.

Por lo tanto, tiene que ser Sergio Ramos el que diga sí o no a esa oferta. En el Real Madrid no piensan que sea un problema de años, sino de dinero. Ahora, Ramos tiene que decir si acepta o no dicha propuesta.

El Tertulión de los Domingos (15-11-2020) Redacción Deportes 16 nov 2020 - 01:30

Si viene un club, de los que son potentes a nivel económico, y le ofrece cantidades a las que el Real Madrid no va a llegar, podrá pasar como sucedió con Cristiano Ronaldo: el central se marchará, si prefiere aceptar una cantidad superior por la que le quiere renovar Florentino Pérez.

En el club no van a volverse locos si no pueden igualar esa posible oferta: saben hasta dónde pueden ofrecer. Dada la situación de crisis, el Real Madrid considera que ahora mismo no puede ofrecerle dos años. No quiere decir que si la situación económica mejora, más adelante el club ceda y ofrezca más.

La postura de Sergio Ramos: el jugador quiere ganar lo mismo

Manolo Lama, por su parte, informó cuál es la postura de Sergio Ramos. El central quiere ganar lo mismo que gana en este momento y que le ofrezcan dos años. El Real Madrid le ha ofrecido una temporada y una ficha inferior a lo que le cobra actualmente. El, simplemente, quiere mantener el mismo sueldo.

Ramos firmaría incluso la fórmula de renovación '1+1', con el condicionante de jugar un número determinado de partidos para renovar de forma automática.

El futbolista se encuentra estos días concentrado con la Selección Española, a la espera de concluir la fase de grupos de la Liga de Naciones, en el partido que enfrenta al combinado de Luis Enrique con Alemania este próximo martes (Tiempo de Juego, desde las 20.15 horas).