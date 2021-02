Juanma Castaño: “Los ‘youtubers’ son un canal de comunicación más... ¡Bienvenidos!”

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de uno de los temas de moda, la irrupción de los 'youtubers' y de los 'streamers' en el mundo del periodismo deportivo.



¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Voy a hablaros de ‘youtubers’, de ‘streamers’ y de periodistas deportivos. Es un tema que está muy de moda. Hemos debatido algo en El Partidazo sobre la irrupción de los ‘youtubers’ como personajes importantes de la comunicación deportiva y hay gente de mi gremio, de los periodistas deportivos, que está francamente preocupado. Considera que nunca más vamos a poder entrevistar prácticamente a ningún jugador porque los jugadores van a elegir hablar con los ‘youtubers’. Yo, sinceramente, creo que no va a ser así, alguno todavía seguirá poniéndose ante un periodista de radio, de un periódico, de una televisión… aunque sí considero que, evidentemente, van a hablar con ‘youtubers’. Y, seguramente, lo harán con más frecuencia que con las radios o con los medios de comunicación convencionales. Sinceramente, no creo que pase nada. Con nosotros tenemos muy pocas entrevistas ya. Supongo que con el paso del tiempo, a medida que crezca el número de ‘youtubers’ o que haya alguno que meta en algún problema a algún jugador, o algún jugador se meta en algún problema con una entrevista con un ‘youtuber’, se van a encontrar las mismas trabas que se encuentran los periodistas deportivos: los departamentos de comunicación de los clubes. Los ‘youtubers’ son un canal de comunicación más. No hay que tener miedo a los canales de comunicación. Admiro a algunos y otros no me gustan. Pues, como todo. ¿Te gustan los periodistas deportivos? Unos sí y otros no. Unos más y otros menos. ¿Te gustan los ‘youtubers’? Los hay que me parecen muy buenos comunicando y los hay que me parecen que están totalmente vacíos. Desde luego no siento miedo. Todo lo contrario. Creo que nos van a nutrir de contenido a los medios y los medios convencionales les vamos a nutrir a ellos de relevancia en algunas cosas que van a hacer. No hay que sentir miedo. Y, por supuesto, no hay que culparles de insolidarios por el hecho de que algunos se hayan ido a Andorra. ¿Por qué se van a Andorra en lugar de quedarse en su país? No es que sea el ‘proyoutuber’ por excelencia, pero estoy encantado con lo que hacen y no siento ningún rechazo hacia su existencia, ni a que entrevisten a jugadores… ¡Bienvenidos! El que quiera comunicar que comunique; el que vale, vale. Ya sea en Youtube, en la radio, en la tele, en un periódico o haciendo una canción. El que vale, vale. Y el que no, poco a poco se irá apartando. Así que… ¡Bienvenidos, youtubers’!



Piqué: "¿Cómo no van a pitar los árbitros a favor del Madrid?" "A Bartomeu quizás le faltaron cualidades de liderazgo", dijo el defensa azulgrana, en una entrevista concedida al "streamer" Ibai Llanos. 04 feb 2021 - 20:36

Charlando tranquilamente sobre la vida y otros temas con Gerard Piqué



Un RT = Ibai nuevo presidente del Barçahttps://t.co/cL2WMcjsI6pic.twitter.com/7czqdoGHeG — Ibai (@IbaiLlanos) February 4, 2021

'LaLigaCasters', un nuevo canal de audio para "disfrutar del fútbol"

Los mejores 'influencers', 'youtubers' o 'streamers' del panorama nacional, castearán (narrarán) un partido por jornada de LaLiga Santander. 'LaLigaCasters' arrancó con el Atlético de Madrid- Valencia y se extenderá hasta el final de la temporada 2020/21. Voces como las de Ibai Llanos, Ander Cortés o Ulises Prieto, abrieron las retransmisiones con el duelo en el Wanda Metropolitano.