Juanma Castaño: "Hazard es absolutamente intrascendente para el juego del Real Madrid; ni ensucia ni limpia"

Empieza una semana a la que precede un fin de semana en la que han ocurrido noticias interesantes, y que este lunes somete a su 'Tiempo de Análisis' el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño.

Un Castaño absolutamente "flipado con el combate de boxeo del otro día entre Usyk y Joshua, ¡espectacular!", en referencia a la pelea por los pesos pesados que se celebró en la madrugada del domingo, con victoria para Oleksandr Usyk en el estadio del Tottenham.

"La puesta en escena, la pelea, doce asaltos brutales en la lucha por los pesos pesados. De verdad, me flipó, ¡me encantó! Y ganó el ucraniano en casa del inglés, o sea, que fue todo espectacular", remata.

Usyk destrona a Joshua en Londres como campeón de los pesos pesadosEuropa Press





¿Hay demasiada euforia con Ansu Fati?

Ansu Fati regresó el pasado domingo con el Barça. Entró en la lista de convocados 322 días después de una lesión escalofriante de rodilla que nos ha llegado a hacer temer por su futuro en el fútbol profesional. Su reaparición fue a lo grande, anotando a los diez minutos de salir al campo, en el partido frente al Levante.

· Escucha la narración del gol de Ansu Fati frente al Levante en Tiempo de Juego, con la voz de Rubén Martín.

Juanma Castaño pide rebajar la euforia del domingo: "tranquilos con Ansu Fati, calma con Ansu Fati. Ya sé que fueron minutos muy esperanzadores, pero no todo puede ser tan bueno como parece. Han sido once meses fuera del equipo y hay que darle tiempo a ese cuerpo, a esa rodilla, para adaptarse a un fútbol tan exigente como el de Primera División y supongo que no será llegar y que ocurra siempre lo que pasó en el día frente al Levante".

Hazard, "absolutamente intrascendente"

El director de El Partidazo de COPE tampoco desaprovechó el momento para analizar el extraño momento por el que pasa el delantero del Real Madrid, Eden Hazard.

"De momento, sigue igual: absolutamente intrascendente para el juego del Madrid, ni mal ni bien, ni ensucia ni limpia". Castaño supone que es todavía una cuestión de "tener paciencia", pero sin olvidar que "estamos hablando del fichaje más caro de la historia del Real Madrid, con lo cual, las cosas se pueden complicar a medida que avance el año".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bale y Hazard durante un entrenamiento con el Real MadridEFE





Hazard salió en la segunda parte del Real Madrid, 0 - Villarreal, 0, y el belga no aportó lo que se esperaba. La puntuación de Manolo Lama, narrador del partido en Tiempo de Juego, fue de un '5'.

En lo que llevamos de temporada, Hazard ha jugado seis partidos de Liga, y en ninguno ha disputado los noventa minutos: en los cuatro en los que ha sido titular terminó siendo relevado, y en los otros dos partió desde el banquillo. Su aportación se traduce en cero goles y una asistencia en el partido frente al Deportivo Alavés, de la jornada 1.

Y un último detalle. Al término de la séptima jornada de LaLiga Santander, hay doce partidos "¡Doce!", recalca Castaño, "que se han jugado hasta ahora en las que ha cambiado de signo. No solo de resultado, sino de signo en los minutos de añadido", a partir de los 90 minutos reglamenterios. "Así que", nos aconseja, "no hay que apagar nunca la radio, porque hasta que pita el árbitro, pasan cositas que diría Rubén Martín".