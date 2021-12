Joseba Larrañaga, sobre el brote del Real Madrid: "Hay unas reglas que impiden que se aplacen los partidos"

El Real Madrid ha comunicado este jueves cinco positivos, que se suman a los dos ya conocidos de Luka Modric y Marcelo. Bale, Asensio, Rodrygo y Lunin, además de Davide Ancelotti, segundo entrenador, han sido los últimos en ser golpeados por el COVID-19 y no podrán estar ni ante el Cádiz ni frente al Athletic de Bilbao.

Un contratiempo que puede afectar al equipo de Carlo Ancelotti en su lucha por LaLiga y que ha querido comentar Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, en Tiempo de Análisis.

¿Qué tiene que pasar para que un partido de LaLiga se suspenda por un brote de Covid-19? La normativa establece que se jugará siempre que un equipo tenga al menos 13 futbolistas disponibles, uno de ellos portero, entre el primer equipo (5 serán titulares) y el filial. 16 dic 2021 - 17:26

"Otra vez se nos ha tornado la situación complicada con el coronavirus. Cuando decimos que si LaLiga está sentenciada o no está sentenciada a falta de más de la mitad de la temporada, no lo decimos porque sí, sino porque puede haber circunstancias de este tipo y ahora le ha tocado al Real Madrid. Hay un montón de casos positivos, hay un protocolo que seguir y unas reglas que seguir y, en este caso, eso impide que se puedan aplazar los partidos a no ser que haya un brote muy generalizado, que no es el caso en el Real Madrid. Así que el equipo blanco va a tener que afrontar estos dos partidos con muchas bajas, no va a ser el único al que le afecte esto. En Inglaterra ya hay varios partidos suspendidos para este fin de semana y se supone que irá a más la cosa, aunque esperemos que no. Por eso hay que andar con mucho cuidado y, sobre todo, tener en cuenta todas estas perspectivas para tener en cuenta que la situación en LaLiga puede cambiar y mucho. Ahora es el coronavirus pero puede haber muchas circunstancias que marquen el devenir de los equipos. Así que, vamos a ser prudentes, vamos a ser cautos y vamos a ser responsables, porque la situación se nos está volviendo cada vez más complicada. A ver si pasamos bien las Navidades y empezamos a hablar otra vez solo de fútbol y no de las cosas externas que marcan al propio fútbol y a toda la sociedad. Suerte para todos".

Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin y el hijo de Ancelotti, nuevos casos positivos en el Real Madrid



El Real Madrid comunicó este jueves que los delanteros Marco Asensio, Rodrygo Goes y GarethBale, el portero AndreyLunin y el ayudante de Carlo Ancelotti, su hijo Davide, han dado también positivo por coronavirus, lo que provoca que el club tenga casi una decena de casos en la actualidad.

Estos cinco afectados se unen al centrocampista croata Luka Modric y al lateral brasileño Marcelo Vieira y ninguno de ellos podrá estar este domingo en el Santiago Bernabéu ante el Cádiz a no ser que den resultado negativo al estar ya vacunados. El próximo miércoles, el 13 veces campeón de Europa tiene que visitar al Athletic Club en San Mamés.

El Real Madrid tiene seis jugadores contagiados de coronavirus.EFE





Además, a estos siete casos en el primer equipo de fútbol se deben añadir los del técnico del conjunto de baloncesto, Pablo Laso, y del base francés Thomas Heurtel, anunciados el pasado martes y que les ha hecho perderse de momento los partidos de la Euroliga ante el ALBA Berlín y el AX Armani Exchange Milano.

La RFEF recuerda que siguen activos todos los protocolos



La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha recordado, ante la preocupación por el incremento de casos COVID, que todos los protocolos siguen activos en las competiciones auspiciadas por este organismo. Así, asegura que "en su empeño de actuar responsablemente, continúa monitorizando todas sus competiciones desde el inicio de la pandemia y exigiendo test COVID cada 15 días para garantizar la salud de todos los actores del fútbol".



"A pesar de la plena satisfacción por el desarrollo de los primeros 19 partidos de Copa de esta semana, y del correcto desarrollo del resto de competiciones nacionales de Fútbol y Fútbol Sala, recordamos que se deben extremar todas las precauciones y respetar escrupulosamente las indicaciones sanitarias que marcan los protocolos", advierte.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La RFEF apunta que dentro de las medidas de responsabilidad, "tras flexibilizar los prolegómenos este mes de octubre, vuelve a cancelar este fin de semana en todas sus competiciones los saludos protocolarios y los actos de homenaje como medida extra de prevención ante el avance de los casos".

LaLiga, por su parte, sí que ha modificado su protocolo y realizará test de antígenos a todos los futbolistas a diario, tal y como ha informado Isaac Fouto.

?? Informa @isaacfouto



??? Nuevo protocolo COVID-19 de @LaLiga



?? Habrá test de antígenos diarios



??? Se limitará el aforo en los vestuarios



?? Se aumentará el número de autocares para desplazamientos



??? Habrá recomendaciones para las reuniones en Navidad



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/j2hy0VuDlG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 16, 2021