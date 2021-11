Joseba Larrañaga: "Pido paciencia para Simeone, tiene que dar con la tecla y estoy seguro de que lo hará"

El Real Madrid es el único equipo español que ha conseguido su pase para la próxima ronda de la Champions. Barcelona, Sevilla, Villarreal y Atlético de Madrid se jugarán el pase en una jornada final de infarto donde no lo tendrán nada fácil.

Tras esta aciaga quinta jornada de Liga de Campeones, Joseba Larrañaga, presentador de El Partidazo de COPE, ha querido hacer su particular valoración de la situación en Tiempo de Análisis.

"La jornada de Champions nos ha dejado algo descolocados, esperábamos más de los equipos españoles y resulta que el único que está manteniendo el paso firme es el Real Madrid. Es curiosa la relación del Real Madrid con la Copa de Europa, no vamos a desvelar absolutamente nada, el equipo más laureado con mucha diferencia, además. Pero es que parece algo hasta genético porque analizas detenidamente la situación de la plantilla y dos de sus grandes valores, Hazard y Bale están absolutamente desaparecidos. Ni están, ni se les espera. Y el hándicap de tener que afrontar esta temporada sin esos dos grandes jugadores, teniendo en cuenta que apenas se ha fichado, es un hándicap demasiado grande. No obstante, el Real Madrid está saliendo adelante, tiene pinta de que no le va a dar para ganar la Champions pero desde luego que la va a competir y mucho. Desde luego, la primera fase ya la ha solventado. El que está en serios problemas, además del Barça, es el Atlético de Madrid y ya estamos contando que hay bastante malestar en la plantilla por los planteamientos del Cholo Simeone. Es un poco cíclico esto también. Estamos en noviembre, que suele ser un mes bastante malo para el Atlético de Madrid del Cholo. Cuando estuvo Griezmann en la primera etapa, se destacó en este mes los pitos hacia el Cholo porque no le ponía, porque no se acoplaba, porque no era el sistema adecuado... Siempre suele haber a principio de temporada, hacia el mes de noviembre, cierto malestar en el Atlético de Madrid porque las cosas no salen. El Cholo ha demostrado, con mucha garantía, que los resultados hay que pedirlos a final de temporada. Su trayectoria en el Atlético de Madrid es intachable así que un poco de paciencia porque tiene una plantilla que no ha tenido nunca y necesita dar con la tecla, que yo estoy convencido de que lo hará".

Desastre del Atlético ante el Milán

El Atlético de Madrid perdió 0-1 ante el Milan y roza el desastre después de firmar una fase errática en la Liga de Campeones que podría culminar con una caída al abismo de la invisibilidad europea si también pierde en la última jornada en Oporto. El equipo de Diego Simeone se metió en un buen lío el día en el que otros clubes hicieron su trabajo y se clasificaron para la siguiente fase: Sporting, Inter y Real Madrid acompañarán al City, PSG, Liverpool, Ajax, Manchester United, Chelsea y Juventus.

Para unirse a esa lista, el Atlético tendrá que ganar al Oporto, que se encuentra un punto por encima en la clasificación, y esperar que el Milan, si supera al Liverpool, lo haga por un gol menos de lo que lo pueda hacer el conjunto portugués. Esas cábalas tienen un resultado rocambolesco que no funcionarían para el equipo de Simeone, porque si el Atlético de Madrid gana 0-2 y el Milan 1-0, habría empate a todo y el billete a octavos de final se decidiría a través del número de tarjetas amarillas.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El culpable de esta situación, primero, es el propio Atlético de Madrid, que no firmado una primera fase horrible. Ha jugado con fuego y se ha quemado. Y, ante el Milan, mostró de nuevo su cara más gris que rubricó con el tanto del brasileño Júnior Messias a tres minutos para el final. El Milan, un equipo en horas bajas, sonrojó con muy poco al Atlético para seguir con vida.

El Real Madrid salva el honor de los españoles



De momento, el honor español de la Liga de Campeones lo mantiene el Real Madrid, que se desquitó del desastre de la ida ante el Sheriff con una victoria solvente (0-3) con la que mostró estar en un gran momento de forma. Villarreal, Sevilla, Barcelona y Atlético aún no tienen nada asegurado. El Real Madrid, sí. Ya está en octavos.

Con Toni Kroos en estado de gracia, impuso su ley en Tiraspol. El centrocampista alemán ha encontrado el tono. Y, cuando lo hace, asociado con Luka Modric y Casemiro, también en buena forma, el Real Madrid es imbatible. Aunque Alaba abrió el marcador con un lanzamiento de falta, fue Kroos quien hizo el tanto del partido con un disparo de los suyos que entró en la portería del Sheriff tras tocar en el larguero y en la línea. Luego, Benzema, se unió a la fiesta y la felicidad blanca fue total.

?? SHERIFF 0 - 3 REAL MADRID ??



?? El Real Madrid golea al Sheriff y sella su pase a octavos de final



?? Repasa el minuto a minuto del partido en @COPEhttps://t.co/Hx9bCwdkLB — Tiempo de Juego (@tjcope) November 24, 2021





Ahora, su objetivo es acabar en la primera plaza. Se enfrentará por ella en el estadio Santiago Bernabéu con el Inter, que con un doblete de Edin Dzeko superó al Shakhtar. Un par de puntos de diferencia permitirán al Real Madrid ser líder con un empate.

El Barça no culmina y se la jugará en Múnich

El FC Barcelona y el Benfica empataron este martes en el Camp Nou (0-0) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y los blaugranas, en un buen partido en el que volvió a faltar el gol, se jugarán el billete en Múnich ante el Bayern, con la pelota en su tejado pero en una auténtica 'final' de mucho peligro.

Debía ganar el Barça para sellar el pase a los octavos de final de esta 'Champions' de forma directa. No lo ha hecho, y no por un mal partido, sino por falta de acierto. Pero sigue dependiendo de sí mismo al dejar al Benfica por detrás, a su cola. Pero, ¿qué necesita para pasar y seguir vivo? Ganar en Múnich o hacer el mismo resultado que haga el Benfica ante el Dinamo de Kiev.

El Barça sigue teniendo esos brotes verdes de mejora, con unos jugadores que a las órdenes de Xavi Hernández parecen otros que aquellos que tenía Ronald Koeman, pero al que le falta gol. Y esa es la clave del fútbol. Un larguero, varias buenas jugadas sin remate, y un golazo bien anulado dejan al Barça vivo pero con un enorme reto por delante; ganar al Bayern en Múnich.

???? BARCELONA 0 - 0 BENFICA ????



?? El Barcelona no pasa del empate y se jugará la clasificación en Múnich



?? Así lo hemos vivido en @tjcope#UCLhttps://t.co/lWjWxO8vVCpic.twitter.com/6Rd3voUvzK — Tiempo de Juego (@tjcope) November 23, 2021





El Villarreal deberá empatar ante el Atalanta para estar en octavos

El Villarreal ha caído este martes en la visita del Manchester United al Estadio de la Cerámica (0-2) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un encuentro en el que los de Unai Emery dominaron en los primeros 45 minutos pero en el que se encontraron con un sobresaliente David de Gea y con la puntería de los 'red devils' en los minutos finales.

Hasta en tres claras ocasiones estuvieron a punto de adelantarse los castellonenses en un duelo en el que llevaron el peso, pero el guardameta español brilló para negar el gol al equipo local. Cristiano Ronaldo, en un error en una entrega del 'Submarino Amarillo', y Jadon Sancho, en las postrimerías del choque, no perdonaron para permitir a los de Michael Carrick, en su primer partido como técnico interino, mantenerse líderes del Grupo F. Con ello, el Villarreal se la jugará ante el Atalanta en Bérgamo en la última jornada.

?? VILLARREAL 0 - 2 MANCHESTER UNITED ??



?? Cristiano y Jadon Sancho meten al United en octavos y complican el pase del Villarreal



?? Lee la crónica del partidohttps://t.co/pbgb5B7Ikr — Tiempo de Juego (@tjcope) November 23, 2021





El Sevilla se clasificará para octavos si gana al Salzburgo en la última jornada

El Sevilla ganó por 2-0 al Wolfsburgo alemán en la penúltima jornada en el Grupo G de la Liga de Campeones, su primer triunfo en esta fase, y mantiene intactas sus opciones de clasificarse para los octavos de final, para lo que depende de sí mismo en su visita al Salzburgo austriaco en la última fecha. Los sevillistas, en un partido mucho más efectivo que brillante, se pusieron por delante muy pronto con un gol del centrocampista Joan Jordán, al cabecear un genial centro del croata Ivan Rakitic, controló bien su renta en la reanudación ante un cuadro alemán que apenas generó peligro y sentenció en el tiempo añadido con el 2-0 de Rafa Mir, tras un buen servicio del argentino Lucas Ocampos