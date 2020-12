Joseba Larrañaga: "El episodio de racismo en París lo hemos pasado los medios de soslayo, y no"

El presentador de El Partidazo de COPE Joseba Larrañaga ha lanzado un mensaje contra algunos medios de comunicación que no han incidido lo suficiente en el capítulo racista que se vivió esta semana durante el PSG - Basaksehir, en el que los jugadores se retiraron del encuentro después de que el cuarto árbitro llamase 'negro' a Pierre Webó, uno de los miembros del banquillo del equipo turco.

"Este fin de semana hemos tenido un capítulo relacionado con el racismo, que viene un poco a añadir más capítulos a una polémica que se está alargando a lo largo de todo el año y que básicamente ha tenido su origen en los sucesos en Estados Unidos, y la repercusión que ello ha tenido en el mundo del deporte, sobre todo en la NBA".

¿Punto de inflexión del fútbol contra el racismo?

"En nuestro fútbol, estábamos acostumbrados a que este tipo de cosas pasaran un poco de soslayo, que no las hiciéramos mucho caso... Y el partido de París nos dejó un episodio que yo creo que ha sido blanqueado en cierta forma por muchos compañeros de los medios de comunicación. Y no: los medios de comunicación tenemos una responsabilidad social", denunció Larrañaga, a modo de autocrítica, al tiempo que pidió ir más acordes al ejemplo de los deportistas de élite.

"Por spuesto que los deportistas de élite, los que tienen tanto escaparte, los que tienen tanta resonancia social, también han tomado parte en el asunto. Y su responsabilidad social deberíamos tenerla en cuenta. No deberíamos dejar de pasar de lado por este tipo de asuntos. Nuestra responsabilidad es denunciarlo al mil por cien".

El motivo por el que los medios deben implicarse más es rotundo: "Porque este tipo de actitudes puedan ser luego el germen de otras cosas más graves".

La NBA se reanudó luchando contra el racismoCordon Press

"A Jorge Armenteros le llamo 'moreno'; pero no puedo ir llamando 'moreno' a cualquier persona de raza negra"

Joseba Larrañaga no da concesión a lo que se haga de cara a la galería, y lo diferencia muy bien del ámbito privado. Para muestra, un ejemplo que les puede sonar familiar a los oyentes de COPE: "Lo que cada uno haga en su ámbito más intimo es cosa de cada uno. Aquí, Jorge Armenteros es un compañero, al que le llamo ‘moreno’ porque no es negro del todo. Pero se lo llamo con el cariño y la complicidad que tenemos y porque sé que no le va a molestar".

"Pero yo no puedo ir por la calle llamando 'moreno' a cualquier persona que sea de raza negra o raza mestiza, no. Lo que cada uno haga en su ámbito privado es una cosa. Pero de cara al público, esas actitudes hay que erradicarlas absolutamente. Porque si no se trata con respeto absolutamente a todo el mundo, al final estamos poniendo las semillas para que pasen cosas que, evidentemente, no nos gustan a nadie".

Larrañaga vuelve a mostrarse firme con la actidud del periodismo con respecto al racismo: "No, no seamos laxos. No podemos ceder ante esto, y tenemos que ser los primeros en denunciarlo. Por eso, jugadores como Neymar o Mbappé, que fueron los primeros que cogieron la bandera de esta historia, me parece realmente encombiable. Y los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad que cumplir. Para eso somos medios de comunicación".