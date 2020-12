El PSG blinda el Parque de los Príncipes contra el racismo

Los jugadores del París Saint-Germain y del Estambul Basaksehir enviaron este miércoles un mensaje contra el racismo antes del duelo que les enfrentó en Liga de Campeones, suspendido la víspera a causa del presunto insulto racista proferido por el cuarto árbitro contra un miembro del cuerpo técnico del equipo turco.

Los 22 futbolistas llegaron al Parque de los Príncipes sin ningún mensaje, pero una vez en los vestuarios encontraron una camiseta contra el racismo y el escudo de ambos equipos, al igual que el nuevo cuerpo arbitral. Se trata de colegiados holandeses dirigidos por Danny Makkelie, que sustituirán al cuarteto rumano que provocó el incidente.

Con esas camisetas efectuarán el calentamiento y, posteriormente, también ingresarán en el estadio, respetando las consignas de ditanciamiento y seguridad para evitar el contagio de coronavirus.

Los jugadores se juntaron en el centro del campo acompañados de los árbitros y todavía con esas camisetas, antes de que diese comienzo el partido.

Además, varias pancartas adornaron el interior del estadio en apoyo a esta iniciativa contra el racismo. Por parte del club se han colocado dos lonas con los escudos de ambos equipos, PSG y Basaksheir, con la frase 'No to racism' y 'Non au racisme' ('No al racismo').

Mientras que los aficionados de Collectif Ultras Paris han aportado su granito de arena con dos tifos en el Parque de los Príncipes y que podrán verse durante todo el partido. Uno de ellos en apoyo directo a Webó y otra que cita 'París contra el racismo'.