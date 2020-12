Un supuesto insulto de 'negro' del cuarto árbitro a Webó acabó con la suspensión del PSG-Basaksehir

El partido de la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones acabó con la suspensión del encuentro entre el Paris Saint Germain y el Istambul Basaksehir después de que el cuarto árbitro, de nacionalidad rumana, se refiriese a Pierre Webó, miembro del cuarto técnico del equipo turco, como 'negro', lo que provocó la ira de Webó.

A la discusión en el banquillo del Basaksehir le sucedió la reacción de todo el equipo, que se retiró al túnel de vestuarios. El partido quedó suspendido en el minuto 25.

Partido suspendido. — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) December 8, 2020

Al parecer, 'negro' en rumano se dice /negru/, que no tiene ninguna connotación racista. Sin embargo, Webó se dirigió al colegiado preguntándole "Why say 'negro'?" (¿Por qué dices negro?).

Los jugadores del PSG también enfilaron el túnel de vestuarios. Parece que el partido se reanudaría a las 22 horas, con dicho árbitro recolocado en la sala VOR, pero el equipo francés informó de que el partido quedaba suspendido definitivamente, a la espera de que la UEFA pueda tome una resolución definitiva.