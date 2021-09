Joseba Larrañaga: "Quien sustituya a Koeman tiene que ser alguien muy valiente y con las ideas muy claras"

El futuro de Ronald Koeman está más en el aire que nunca tras una nueva derrota del Barcelona en Lisboa. En esta ocasión, una goleada por 3-0 ante el Benfica que, además, complica la clasificación a la siguiente fase de la Champions League.

Joseba Larrañaga ha querido dar su punto de vista sobre la situación que atraviesta el club azulgrana en relación al futuro del técnico holandés.

"Hola, ¿qué tal? Parece que ya la sentencia es cosa firme aunque no es oficial, y que la suerte está absolutamente echada en el Fútbol Club Barcelona con respecto al futuro de Ronald Koeman, que no seguirá en el banquillo del Barça a partir de este próximo fin de semana. O eso parece porque es todo tan oscuro y tan sombrío en la actualidad del Barça que uno no sabe muy bien a qué atenerse. Ronald Koeman está sentenciado desde hace mucho tiempo pero nadie le da la puntilla definitiva básicamente por la dificultad que está encontrando la Junta Directiva en encontrar un recambio de garantías. Y es que, dar un paso al frente ahora mismo y coger las riendas del Barça es un paso tremendamente arriesgado. El equipo está ‘hecho unos zorros’, la situación en Europa es delicadísima, en LaLiga, bueno, se podría subsanar en unas cuantas jornadas pero la sensación que desprende el equipo ahora son realmente malas. Además, parece que Ronald Koeman está haciendo todo lo posible para que las sensaciones del equipo sean todavía peores, con unos cambios realmente extraños, con unos cambios de sistema que no se entienden demasiado bien… En definitiva, es momento de que se le ponga el punto final a una situación que, sin duda alguna, no tenía que haber comenzado teniendo en cuenta las dudas que generaba la figura de Koeman al presidente Joan Laporta. Lo que sucede, también, es que la imposibilidad de no encontrar un recambio de garantías es lo que está retrasando esta historia. Parece que con el parón de Selecciones va a ser inevitable pero, insisto, tiene que ser alguien muy valiente y alguien que tengas las ideas muy claras para aplicarlas a un equipo que sin duda alguna ahora está atravesando uno de los peores momentos de los últimos años".

Koeman seguirá siendo entrenador del Barcelona hasta el partido ante el Atlético

Según ha informado Helena Condis, el neerlandés seguirá siendo entrenador del conjunto azulgrana en el siguiente enfrentamiento de liga contra el Atlético de Madrid de este sábado pese al pésimo resultado obtenido contra el Benfica.

En nada quedó el oasis de mejoría del equipo azulgrana ante el Levante del pasado domingo cuando tres días más tarde el Benfica le pasó por encima en Lisboa, una ciudad cada vez más infausta para el Barça, y le complicó sobremanera su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Koeman seguirá siendo entrenador del Barcelona hasta el Atlético





La enésima debacle comportó que la cúpula deportiva se reuniera en la Ciutat Esportiva Joan Gamper esta madrugada de miércoles a jueves al regresar de la capital portuguesa para poner en común los pasos a seguir. En la misma estuvieron Laporta; Rafael Yuste, el vicepresidente deportivo; Mateu Alemany, el director del área de fútbol; y Enric Masip, el asesor del presidente.

Pero, de momento, no se ha hecho pública ninguna decisión y Koeman sigue como entrenador del Barça. La gran duda es si aún ejercerá este cargo el sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, donde no se podrá sentar en el banquillo a causa de una sanción.

Koeman, tras la derrota ante el Benfica: "Me siento muy respaldado por mis jugadores, por el club no lo sé"

"No digo que no sea el culpable, pero también digo que hay que pedir más a los jugadores, porque en el primer gol no podemos dejar al rival entrar tan fácil. Y a este nivel de competición, hay que meter mínimos dos goles. Esta ha sido la diferencia entre los dos equipos", manifestó en rueda de prensa.

"Puedo opinar de mi trabajo con el equipo, me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tienen, por los demás y por el club no lo sé. De mi futuro no puedo decir nada, porque no sé cómo piensa el club. No quiero contestar más preguntas por eso, porque no está en mis manos. Ya veremos", auguró.

Koeman, esta vez, ante varias preguntas sobre el tema, asumió parte del error del 3-0. "El culpable es el entrenador, al final. Pero creo que durante muchas fases del partido el planteamiento ha sido muy bueno, porque fuimos superiores. A partir del 2-0 tuvimos más problemas, pero tuvimos oportunidades para marcar dos goles. Solo fuimos inferiores en la efectividad en el partido", alegó.

"Se tiene que ganar con los jugadores que tenemos, y jugar a nuestra manera. Y lo hemos hecho, pero si no marcas no ganas un partido. Entiendo que se fijen en un resultado final y, perdiendo, en el futuro del entrenador. En este mundo, mejor aceptarlo porque si no mejor ir fuera", manifestó, en este sentido, sobre su futuro.

Volvió a decir que la plantilla es la que es. "No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe el problema del Barça hoy en día. No se puede opinar de un equipo que no es el equipo de muchos años pasados. Más claro el agua", señaló, en otro dardo a la planificación y pensando, también, en los lesionados.

En cuanto al partido, la derrota por 3-0 ante el Benfica en Da Luz, en la segunda jornada de la fase de grupos de la 'Champions', cree que el resultado final es "duro de aceptar". "No es el resultado de lo que hemos visto en el terreno de juego. A pesar de estar perdiendo, el equipo ha jugado bien hasta el 2-0", argumentó.