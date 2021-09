Nueva pesadilla del Barça en Lisboa

- ESCUCHA EN DIRECTO EL BENFICA - BARCELONA EN TIEMPO DE JUEGO









MINGUELLA: "Es una situación que viene de mucho tiempo. En estas circunstancias es muy difícil. El principal problema del Barça es su sistema defensivo, siempre recibe goles. Si no metes goles, acabas perdiendo. Creo que no se cargan a Koeman porque no saben a quién poner".

DANI SENABRE: "Yo creo que se cargarán a Koeman en el parón de selecciones. Mucho tiene que cambiar la película. Koeman nunca ha sido del agrado de Laporta y hoy Laporta no creo que esté para seguir apostando por él".





90+3' - ¡FINAL DEL PARTIDO! Nueva debacle del Barça en Champions que se complica la clasificación y deja más tocado a Ronald Koeman. Eric García fue expulsado.

90' - Se añaden tres minutos.

86' - ¡EXPULSADO ERIC GARCÍA! El central ve la segunda tarjeta amarilla tras agarrar a Yaremchuk en una contra. Se queda con 10 el Barça.

85' - Tarjeta amarilla para Nico tras una dura entrada sobre un futbolista del Benfica.

79' - ¡GOL DE DARWIN NÚÑEZ! El delantero engaña a Ter Stegen y cierra la goleada del Benfica en Lisboa.





77' - Penalti a favor del Benfica.

76' - ¡OJO QUE PIDEN MANO DE DEST EN EL ÁREA! El VAR está revisando un posible penalti de Dest. Es una mano clara.

73'- Triple cambio en el Barcelona. Entran Ansu Fati, Coutinho y Nico por Luuk De Jong, Pedri y Busquets.

68' - ¡GOL DEL BENFICA! ¡GOL DE RAFA SILVA! El futbolista del Benfica recoge un rechace de Ter Stegen tras el disparo de Joao Mario y, de primeras, marca el segundo del partido.





66' - ¡GRIMALDO, CÓRNER! Centro peligrosísimo de Memphis al segundo palo donde apareció Sergi Roberto pero su remate lo despeja el jugador del Benfica tirándose al suelo.

62' - Falta sobre Memphis Depay.





61' - Tarjeta amarilla para Grimaldo tras un fuerte pisotón sobre Busquets.

56' - ¡LUUK DE JONG AL PALO! ¡ERA UN GOL CANTADO! Falta botada desde la izquierda que cabecea Araujo, se pasea el balón por la línea de gol y De Jong, que solo tenía que empujarla, manda su remate al palo.

55' - Tarjeta amarilla para Rafa Silva por una falta sobre Pedri.

49' - ¡AL PALO DARWIN NÚÑEZ! ¡VAYA JUGADA! Balón al espacio para el delantero, salida en falso de Ter Stegen fuera del área, le regatea el delantero pero su disparo, a portería vacía, da en el palo.

47' - Disparo duro de Otamendi desde la frontal que atrapa Ter Stegen en dos tiempos.





46' - Primera jugada del Benfica por la derecha que corta bien Ter Stegen.

45' - ¡COMIENZA LA SEGUNDA MITAD! El Barcelona busca darle la vuelta al marcador en estos segundos 45 minutos.





45' - Calienta Ansu Fati.

45+2' - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! El Barcelona cae momentáneamente en Lisboa con un gol de Darwin Núñez en el 3' de partido. Piqué fue sustituido tras ver una amarilla y estar a punto de ver la segunda.

?? Descans a l'Estádio da Luz



1? Benfica (Núñez, min 2)

0? Barça



45+1' - Cae Memphis Depay dentro del área pidiendo penalti pero no señaló nada el árbitro.

45' - Se añaden dos minutos.

45' - Cambio en el Benfica. Sale Lazaro y entra Gilberto.

44' - Contraataque del Benfica que termina disparando alto Darwin Núñez.

41' - Falta Weigl sobre Gavi. Se queda tendido en el suelo el canterano doliéndose.

36' - Despeja Otamendi en el área pequeña cuando estaba Eric García buscando el remate.

33' - Primer cambio en el Barcelona. Koeman retira a Gerard Piqué del campo y entra Gavi.

32' - ¡UY ARAUJO! Pide penalti Darwin Núñez después de sufrir un empujón de araujo cuando se disponía a embocar a Ter Stegen. No señala nada el colegiado.

31' - ¡OJO! Dura falta de Gerard Piqué sobre un futbolista del Benfica y la afición del estadio de Da Luz protesta pidiendo la segunda tarjeta para el central.

29' - ¡OTRA OCASIÓN DEL BARÇA! ¡FRENKIE DE JONG! Centro al área de Sergi Roberto, se la dejó de cabeza Luuk De Jong a su compatriota Frenkie De Jong pero su remate, muy forzado, se marcha rozando el palo.

Momento en el que Darwin Núñez marca el primer gol del partido





26' - ¡DEPAY! Lo intentaba el holandés en solitario, se metió en el área pero su disparo con la izquierda sale demasiado escorado de la portería del Benfica.

20' - Lo intentaba Pedri por la derecha pero su centro no lo alcanza a rematar Luuk De Jong.

DANI SENABRE: "Pedri ha empezado mal el partido"

18' - Disparo de Pedri desde la frontal que ataja el portero del Benfica.

PACO GONZÁLEZ: "Si quitamos el 1-0, el Barça no está jugando mal".

15' - Falta de Veríssimo sobre Memphis Depay.

Imagen del Benfica - Barcelona





11' - Primera tarjeta del partido. La ve Gerard Piqué tras una dura entrada.

9' - ¡LA QUE HA FALLADO LUUK DE JONG! Pase filtrado de Pedri para Frenkie De Jong, le regala el gol a Luuk pero el remate del delantero lo corta un defensa 'in extremis'. Era una ocasión clarísima.

7' - Jugada del Barcelona que termina en saque de puerta a favor del Benfica.

4' - ¡OTRA DEL BENFICA! Se sacó un buen disparo Yaremchuk que atrapa Ter Stegen sin problemas.

2' - ¡GOL DEL BENFICA! ¡GOL DE DARWIN NÚÑEZ! El delantero recibe en la izquierda, recorta a Eric García y, con la derecha, bate por abajo a Ter Stegen.





1' - ¡COMIENZA EL PARTIDO EN DA LUZ! El Barcelona busca la primera victoria de la temporada en la Champions.





Partido especial para Frenkie De Jong que cumple 100 partidos oficiales con la camiseta azulgrana.

- Once del Barcelona: Pedri regresa a la titularidad en el once inicial de Ronald Koeman para el partido de 'Champions' que el Barcelona disputará esta noche contra el Benfica, mientras que Ansu Fati se queda en el banquillo.





- Once del Benfica: El Benfica sale con su once de gala, un 3-4-3 en el que figura el exbarcelonista Alejandro Grimaldo o el delantero uruguayo Darwin Núñez.