Guasch: "Zidane se ha dado cuenta 19 años después que los rivales juegan contra el Madrid más que a tope"

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla sobre el reto de Kilian Jornet y su idea de batir el récord del mundo dando vueltas a una pista de atletismo y también del partido de este sábado entre el Real Madrid y Alavés.

"Hola. Vuelve a ser viernes, día de lecturitas, hoy ‘Fútbol sin trampa’, César Luis Menotti en conversaciones con Ángel Cappa. Léanselo y les ayudará a entender mejor el fútbol.

Reflexionaba también yo…hay hombres rápidos, lentos y persistentes. Entre estos últimos está Kilian, nuestro Kilian, no aquel. Kilian Jornet que está dispuesto a batir el récord del mundo dando vueltas a una pista de atletismo. 24 horas corriendo, el récord lo tiene un griego que corrió 303 kilómetros y 500 metros. Entre Guti, Ronaldo Nazario y Messi, en todas sus carreras me refiero, corrieron los 500 metros. Eso es uno. Luego están los rápidos, por ejemplo el presidente Sánchez. Ha tardado ocho meses en visitar un hospital y bueno…no hay que precipitarse, hay que masticar las cosas, hay que hacerlo bien.

Otro rápido, Zidane. 19 años después de llegar al Madrid, 19 años, se ha dado cuenta de lo siguiente, leo textualmente: “Cuando los equipos juegan contra el Madrid siempre salen más que a tope y nosotros tenemos que salir al 150%”. No me digan ustedes que no es emocionante. En 2001 llegó, lo ve en 2020. ¿Saben cómo acaba esto? El Alavés mañana empata en Valdebebas. Sigo con Menotti. ‘Fútbol sin trampa’, el único".

Zinedine Zidane ha insistido este viernes en la confianza con su plantilla. Lo ha dicho en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta al Real Madrid y al Deportivo Alavés, en la jornada 11 de LaLiga Santander, tras haber ganado al Inter de Milán, pero con una irregularidad que arroja sombras y una enfermería con hombres importantes como Sergio Ramos, Benzema o, el último, Dani Carvajal, que sufre una lesión en el aductor corto derecho, y puede estar unas dos semanas de baja.

"De momento, tenemos esta plantilla y tenemos que hacer las cosas hasta el final con los que están, y no hay que cambiar nada", dijo Zidane, cuyo discurso siguió adelante recordando que todos tienen que estar siempre en las mejores condiciones posibles para superar los contratiempos: "Tengo 24 jugadores y voy a contar con todos. Necesitamos que los 24 disponibles estén preparados para competir".

Y se dirigió a las críticas sobre el juego del Real Madrid: "Se habla de que si cambio, de las rotaciones… ¡Y estamos solo al principio! Nosotros queremos un espectáculo como antes pero muchas cosas han cambiado, el calendario, las lesiones… Lo que me preocupa es cuidar al jugador, de verdad. Sé que un jugador quiere competir y jugar; y cuando no lo puede hacer, me molesta. Ahora es un tiempo en el que con todo lo que hay... ¡cuidado!", advirtió el francés.

Kilian Jornet atacará el récord de 24 horas corriendo

El español Kilian Jornet, siete veces campeón de la Copa del Mundo de carreras por montaña, se enfrentará este viernes, 27 de noviembre, al reto 'Phantasm 24', en el que intentará correr durante 24 horas en una pista cerrada para sumar el máximo de kilómetros posible en un tartán.

El reto, según confirmó el patrocinador, Salomon, en redes sociales, se desarrollará a partir de las 10:30 horas en una pista de 400 metros en Måndalen (Noruega) con temperaturas que, según la previsión meteorológica, oscilarán entre menos uno de noche y una máxima de tres grados de día sin precipitaciones.

La mayor parte del reto se desarrollará de noche, puesto que la situación geográfica de Mandalen hace que solo haya luz unas siete horas al día en esta época del año.