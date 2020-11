Zidane: "Queremos dar espectáculo como antes, pero muchas cosas han cambiado"

Zinedine Zidane ha insistido este viernes en la confianza con su plantilla. Lo ha dicho en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta al Real Madrid y al Deportivo Alavés, en la jornada 11 de LaLiga Santander, tras haber ganado al Inter de Milán, pero con una irregularidad que arroja sombras y una enfermería con hombres importantes como Sergio Ramos, Benzema o, el último, Dani Carvajal, que sufre una lesión en el aductor corto derecho, y puede estar unas dos semanas de baja.

"De momento, tenemos esta plantilla y tenemos que hacer las cosas hasta el final con los que están, y no hay que cambiar nada", dijo Zidane, cuyo discurso siguió adelante recordando que todos tienen que estar siempre en las mejores condiciones posibles para superar los contratiempos: "Tengo 24 jugadores y voy a contar con todos. Necesitamos que los 24 disponibles estén preparados para competir".

Y se dirigió a las críticas sobre el juego del Real Madrid: "Se habla de que si cambio, de las rotaciones… ¡Y estamos solo al principio! Nosotros queremos un espectáculo como antes pero muchas cosas han cambiado, el calendario, las lesiones… Lo que me preocupa es cuidar al jugador, de verdad. Sé que un jugador quiere competir y jugar; y cuando no lo puede hacer, me molesta. Ahora es un tiempo en el que con todo lo que hay... ¡cuidado!", advirtió el francés.

Confianza y concentración

Zidane aludió a la confianza: "Es lo que te permite ser regular en el fútbol. La tenemos, pero es verdad que hay partidos, en los que los equipos que juegan contra el Real Madrid salen más que a tope, y ahí vienen dificultades. No podemos bajar un minuto de concentración".

Y concretó que, cuando el Real Madrid hace peores partidos, "no es un problema de no querer, porque siempre queremos. Pero esto es fútbol. Los jugadores, dentro de un momento del partido, podemos tener dificultades. Nosotros, si hacemos las cosas juntos y concentrados, somos muy difíciles de ganar".

"Maradona fue la h*****"

Con respecto al fallecimiento de Diego Armando Maradona, Zidane no quiere hacer pública su valoración, pero se refirió a la muerte del 'Pelusa' como que "hemos perdido a un jugador que era la h*****. Vamos a respetar su historia", finalizó.