Carlos Miquel: "Sigue la racha de Fernando Alonso, aunque esta vez no ha habido podio"

El Checo Pérez se ha llevado este domingo en Bakú el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, cuarta prueba del Mundial. El mexicano ha comandado el doblete de Red Bull. Leclerc, tercero, ha evitado que Fernando Alonso subiera de nuevo al podio. El asturiano ha sido cuarto por delante de su compatriota Carlos Sainz.

Ha sido una carrera muy entretenida que ha estado contando en la antena de la Cadena COPE Carlos Miquel. El narrador de la Fórmula 1 ha analizado la prueba para el Tiempo de Análisis de Tiempo de Juego y ha opinado sobre el papel de Fernando Alonso y Carlos Sainz y cómo queda ahora el campeonato.

Doblete de Red Bull en Bakú; Leclerc evita un nuevo podio de Alonso Checo Pérez y Verstappen acaban primero y segundo en una carrera dominada por completo por Red Bull. Leclerc completó el podio por delante de Alonso y de Carlos Sainz. 30 abr 2023 - 11:54

"Sigue la racha de Fernando Alonso. Esta vez no ha habido podio, pero el cuarto puesto ha dejado muy buen sabor de boca porque ha estado luchando a igualdad de neumático por marcar la vuelta rápida con los mismísimos Red Bull. Es decir, ha guardado todo para el final de carrera, eso le ha permitido acercarse a Charles Leclerc a menos de un segundo, pero le ha faltado un poquito más.

Cuando a falta de 10 vueltas para el final estaba a un segundo ha tenido un par de sustos, se ha ido hacia atrás y al final le ha faltado una vuelta más porque llegaba al final de carrera bastante mal de ruedas ya el Ferrari de Leclerc.

Se ha quedado muy cerca del podio, pero lo ha hecho eb un mal fin de semana de Aston Martin marcado por el fallo del DRS que tuvo el viernes y eso provocó que saliera más atrás y que tuviera que remontar. Es verdad que lo hace después de un coche de seguridad. Es verdad que se queda a una distancia razonable de Leclerc, pero también es cierto que, a lo mejor, saliendo desde su posición podría haber sido algo mejor la carrera para él.

Ha dominado Red Bull. De nuevo doblete del equipo austriaco, pero ha ganado Checo Pérez que es el rey de las calles, dos victorias lleva ya en dos circuitos urbanos, y ojo que hay campeonato porque Checo Pérez está a solo 6 puntos de Max Verstappen: 93 Verstappen en el campeonato, 87 Checo Pérez, 60 tiene Fernando Alonso que es tercero y tiene a 12 puntos a Lewis Hamilton.

Y en la quinta posición está un Carlos Sainz que ha aprendido una lección, según ha dejado ver en sus declaraciones, ‘en un fin de semana en el que no me encontraba bien en lugar de sobrepilotar he buscado buenos puntos para el equipo’. Y es lo que ha hecho, buenos puntos para el equipo. Ha contenido a Lewis Hamilton y está en esa quinta posición del Mundial, todavía por delante de su compañero Charles Leclerc. Promete un mejor Sainz para las próximas carreras.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y de las maniobras del Gran Premio, desde luego de las más bonitas y estéticas, es ese adelantamiento en la curva 4 que le ha hecho un Fernando Alonso, que hemos visto por fin este domingo en la línea parecida a la que vimos en las primeras carreras. Sigue bien Aston Martin y ojo que en Ímola, en dos carreras, vendrán mejoras".

'Checo' Pérez reina en Bakú y Fernando Alonso roza el podio

El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) ha conquistado este domingo la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) han finalizado en el 'Top 5', cuarto y quinto respectivamente.

Con el sexto triunfo de su vida, el segundo de esta temporada, 'Checo' comandó un podio que completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que consolidó su liderato y el doblete de Red Bull, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que no pudo defender su posición de pole en el trazado urbano azerí.

Mientras, Alonso, que partía sexto, se quedó a las puertas de firmar su cuarto podio en cuatro carreras tras finalizar cuarto a ocho décimas del vigente subcampeón del mundo, y Sainz, que había arrancado desde la cuarta plaza, cayó hasta la quinta final.