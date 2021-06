Thiem, baja en Wimbledon por una lesión de muñeca, y Zapata se mete en el cuadro final

El austríaco Dominic Thiem no participará este año en Wimbledon debido a la lesión en la muñeca derecha que sufrió en el torneo de Mallorca, y que le tendrá fuera del circuito "durante varias semanas".

Así lo confirmó en un comunicado el equipo del austríaco, que se tuvo que retirar en el primer set de su encuentro contra Adrian Mannarino, en Mallorca.

Thiem, que nunca ha pasado de octavos de final en Wimbledon, viajó a Barcelona para someterse a pruebas en su muñeca y los doctores han detectado una lesión que le tendrá fuera de las pistas durante "varias semanas".

El austríaco llevara una muñequera durante cinco semanas y, luego, empezará un proceso de recuperación que estará supervisado por el español Ángel Ruiz Cotorro, para determinar cuándo puede volver a la competición.

Thiem ya había renunciado a los Juegos Olímpicos, por lo que esta baja no tiene impacto en ellos, pero sí en los tres torneos que tenía programados y que ahora no jugará, Wimbledon, Hamburgo y Gsstad.

El español Bernabé Zapata se clasificó este jueves para el cuadro final de Wimbledon tras ganar al británico Anton Matusevich por 6-2, 3-6, 7-6 (3), 6-7 (6) y 6-3 en casi tres horas. Zapata, número 125 del mundo, disputara su segundo Grand Slam y primer Wimbledon, después de que pasara la previa en el pasado Roland Garros para perder en primera ronda contra su compatriota Carlos Alcaraz.





The first five-setter on this year's grass ??



And what a way to seal a #Wimbledon main draw spot by Bernabe Zapata Miralles ?? pic.twitter.com/aUBGiBGNYT