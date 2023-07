Mirra Andreeva se impone a Potanova y pasa a octavos de Wimbledon con solo 16 años

La rusa Mirra Andreeva, de 16 años, irrumpió en los octavos de final del torneo al derrotar a su compatriota Anastasia Potapova por 6-2 y 7-5 y se convierte en la más joven en llegar a esta ronda del torneo desde Cori Gauff en 2019.

Andreeva, en su segundo Grand Slam, continúa asombrando al mundo del tenis con 16 años recién cumplidos y se impuso a toda una top 25 como Potapova mostrando las dos caras de su tenis; la de dominadora, en un primer set en el que mandó en todo momento, y la más irregular en el segundo, en el que levantó un 4-1 y se repuso de dos puntos de set en contra para sellar su presencia en la segunda semana del torneo.

Sweet 16 ?



16-year-old Mirra Andreeva reaches the Round of 16 in just her second-ever Grand Slam#Wimbledonpic.twitter.com/srXAFFbgdm