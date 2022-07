Kyrgios: "Si hubiera ganado hoy en Wimbledon, habría sufrido para mantenerme motivado el resto de mi carrera"

Nick Kyrgios, que cayó este domingo en la final de Wimbledon, dijo que, de haber ganado el torneo, hubiera sufrido para mantener la motivación durante el resto de su carrera.



"Estoy muy decepcionado. He jugado un primer set increíble, pero Djokovic es muy sólido, no creo que hiciera nada increíble, pero es que es muy sólido. Me quito el sombrero ante él. No he jugado bien los puntos importantes", señaló Kyrgios en rueda de prensa.



"Si hubiera ganado hoy, habría sufrido con mi motivación. Me ha llevado diez años estar aquí, hubiera perdido motivación. Me hubiera costado ir a los 250, a los 500... Mi nivel está ahí, no estoy por detrás de nadie. He jugado la final de Wimbledon contra uno de los mejores del a historia", añadió.



El australiano, que cayó en cuatro sets contra Djokovic, dijo que el serbio no es el oponente más duro con el que se ha medido.



"Contra estos tíos, Nadal, Djokovic, Federer, ganas un set y aún te queda un Everest por delante que escalar", subrayó.



"(Djokovic) No te hace sentir tan malo como Federer. Federer te hace sentir que te quieres ir de la pista. No creo que sea el más difícil al que me he enfrentado", agregó Kyrgios, que habló sobre su actitud fuera de las pistas en el último mes.



"No he salido mucho, he intentado dormir bien, comer bien, sin beber ni una cerveza, entrenando bien. He estado muy comprometido en las tres o cuatro últimas semanas. Si esto no es compromiso, no sé qué más puedo hacer. Para mí es algo surrealista estar aquí hablando como finalista de Wimbledon. Para mí es un honor salir ahí y luchar contra uno de los mejores. Esto para mí explica que todo es posible", afirmó.



El australiano habló sobre su relación con Djokovic y recordó que lo que hizo a principios de año, cuando defendió al serbio después de que éste fuese deportado de Melbourne, "no fue algo fácil. Me puse contra mi país", añadió.

