Djokovic, muy duro con la falta de privacidad en Wimbledon... y se acusa desde Serbia al padre de Alcaraz

Carlos Alcaraz sigue triunfando, en este caso en Wimbledon. El murciano se impuso a Holger Rune y se clasificó para sus primeras semifinales del torneo inglés de su vida, con la posibilidad de una reedición de la semifinal entre Djokovic y Alcaraz en el horizonte de una posible final.

Un Djokovic que, recientemente, ha expresado su disgusto por la falta de privacidad que existe en sus entrenamientos, algo de lo que se quejó severamente en rueda de prensa. "No tenemos privacidad en los entrenamientos. No estoy relajado en los entrenamientos porque sabes que tus rivales están ahí, mirando qué haces", señaló el tenista serbio.

Alcaraz's father filmed Djokovic:



Fans are banned from entering, journalists are restricted...

Alcaraz arrived with his team, and his father closely followed the events at Novak's training, at one point recording everything that was happening.https://t.co/4pLlpwaGDS