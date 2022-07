DIRECTO | Djokovic - Kyrgios; Djokovic su cuarto título seguido en Wimbledon

Este domingo se ven las caras en la final de Wimbledon Novak Djokovic y Nick Kyrgios. Dos estilos frente a frente en un partido que podrás seguir desde las 15:00 en Tiempo de Juego.

Djokovic, tras un torneo irregular, está de vuelta en su octava final en Wimbledon. Solo perdió la de 2013 contra Andy Murray. El serbio se ha dejado cinco sets por el camino, tres de ellos ante rivales muy inferiores a él y dos en la remontada ante Jannik Sinner, al que le levantó un 2-0 en contra.

No se ha visto al Djokovic más preciso ni más hambriento, pero no le ha hecho falta mostrar su mejor versión para disputar una final en la que es favorito y en la que tiene toda la presión por cercar a Rafa Nadal, que le aventaja en dos Grand Slams. Además, existe la posibilidad de que este sea el último 'major' de la temporada para él, ya que, por su decisión de no vacunarse y si las reglas de entrada a Estados Unidos no cambian, no podrá jugar en Nueva York.

Esta es su oportunidad para poner el 21 en su marcador y despegarse definitivamente de Roger Federe, que quedará como el tercero en la carrera. Se quedará, eso sí, a un título de los ocho de Federer en Wimbledon y a dos del récord de Martina Navratilova.

La historia está en juego para él, mientras Kyrgios disputa el partido que puede definir su carrera. "Hace no tanto pensaba en dejarlo y ahora estoy en la final. Ha sido una locura de viaje", expresó el de Canberra, que en marzo de este año lucía el peor ránking de su carrera (132) desde que llegó a cuartos de final en Wimbledon 2014 (144).

Tendrá al público a su favor, porque un Kyrgios campeón es el gran entretenimiento del aficionado al tenis, el que le ha mantenido libre de mayores sanciones por parte de la ATP. De no ser por la cantidad de gente que atrae, por su juego vistoso y el drama que le acompaña, nadie sabe dónde estaría hoy el polémico jugador.