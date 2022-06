"Lo que han hecho los médicos con el pie de Nadal para lo que vimos ante Djokovic es extraordinario"

Rafa Nadal, tras derrotar en la madrugada del miércoles a Novak Djokovic en Roland Garros no quiso precisar cómo se encuentra de su maltrecho pie. Quedó en comunicar algo más preciso cuando concluya su participación en el Grand Slam parisino.

Sin embargo, para poner luz, Deportes COPE contó con la opinión del doctor Alfonso Del Corral, voz absolutamente autorizada en la fisioterapia deportiva: "No lo sabe más que él y el equipo de médicos y fisio que lo están llevando. Es evidente que tiene una lesión en el escafoides", concretó.

Nadal tumba a Djokovic en un espectacular partido y se verá las caras con Zverev en semifinales El manacorí venció al número uno del mundo en un enorme partido de tenis (6-2, 4-6, 6-2 y 7-6). El viernes ante Zverev, Nadal buscará meterse en la final. 31 may 2022 - 20:09

El doctor Del Corral calificó de "extraordinario" el trabajo del doctor Cotorro para "ver lo que vimos en el partido de ayer, pero es un trabajo que no te van a comentar. Puede ser un trabajo que le haya curado, que es poco probable, o un trabajo para bloquearle el dolor, que probablemente no pueda repetirse demasiado. Quizás salga irritado de este campeonato, y necesite descanso", apuntó.

Aún así, su pronóstico no es muy halagüeño, aunque Rafa Nadal cuenta con una fortaleza mental muy grande: "La lesión no ha desaparecido ni va a desaparecer. Los médicos pueden aliviar y desinflamar... Todo lo demás, entramos en el perfil de un personaje con una fortaleza mental excepcional y un espíritu de lucha... Creo que es la persona más fuerte mental con la que yo me he encontrado jamás en la alta competición".

Es una lesión con consecuencias

Según informó Ángel García en Deportes COPE es que el tratamiento al que se ha sometido Rafa Nadal para poder participar en la presente edición de Roland Garros no cura la lesión, sino que la mitiga, por lo que Nadal tendrá que afrontar las consecuencias.

Nadal tiene claro que necesitará dar con una solución a sus problemas en el pie. Si lo encuentra, podrá seguir desarrollando su carrera todo lo que el cuerpo le dé de sí. Si no, tendrá que ir pensando en poner punto y final a su carrera.

Lo que parece también claro es que, salvo milagro, Nadal no participe en Wimbledon.