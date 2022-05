El segundo set comenzó con el punto para Korda tras mantener su servicio y lo mismo hizo Alcaraz con el suyo (1-1). En el cuarto juego, Alcaraz tuvo el primer contratiempo con su saque que se vio con dos bolas de break en contra, pero consiguió mantener su saque (2-2).

En el quinto juego, a su cuarta bola de break, Alcaraz consiguió romper el servicio a Korda (2-3). A continuación, con su servicio, confirmó el break (2-4).

Con break abajo, Korda logró mantener su servicio con juego en blanco (3-4) y después, Alcaraz también mantuvo su saque (3-5).

En el noveno juego, Alcaraz tuvo 5 bolas de set, pero no las aprovechó y Korda acabó llevándose el juego (4-5). El murciano, con su saque, acabó apuntándose la segunda manga también por (4-6).

Poetry in motion ??@alcarazcarlos03 replicates the opening set and takes the second 6-4 against Sebastian Korda.#RolandGarrospic.twitter.com/j6eOXEFzrL