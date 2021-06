Federer abandona Roland Garros y piensa ya en la hierba de Wimbledon

El suizo Roger Federer anunció este domingo que no disputará su partido de octavos de final de Roland Garros contra el italiano Matteo Berrettini. "Es importante que escuche a mi cuerpo y no vaya demasiado deprisa en el retorno a la competición. Estoy feliz de mis tres triunfos. No hay nada mejor que el sentimiento de retorno a las pistas", aseguró el suizo en un comunicado difundido por la organización.

Federer sopesa la decisión de abandonar Roland Garros por problemas en la rodilla El suizo, tras su trabajado triunfo contra el alemán Dominik Koepfer, señaló: "Tengo que decidir si continúo o no. Me pregunto si no es demasiado arriesgado gastar la rodilla". 06 jun 2021 - 11:49

Federer dejó abierta la puerta a la retirada tras haber pasado a octavos en un partido de 3 horas y media contra el alemán Dominik Koepfer, el sexto que jugaba en la presente temporada, con un balance de cuatro triunfos y dos derrotas. El tenista suizo, octavo favorito, recordó que en 2020 tuvo que someterse a dos operaciones de rodilla y luego pasó un año de rehabilitación, lo que mantiene su físico todavía débil.



Federer había avisado de que la victoria contra Koepfer le había obligado a forzar demasiado la rodilla y que se daba unas horas para evaluar si valía la pena seguir en un torneo en el que no tenía expectativas de victoria y que, por el contrario, podía comprometer su preparación para Wimbledon, su gran objetivo de la temporada.



Aunque no aclara si regresará a Roland Garros en el futuro, el jugador suizo, que en agosto cumplirá 40 años, termina su comunicado con un "les veo pronto". Es la primera vez que el suizo abandona un torneo de Grand Slam que ya ha comenzado y la quinta en toda su carrera, tras haberlo hecho en Roma en 2019, en la Copa de Maestros de 2014, en Doha en 2012 y en el Masters 1.000 de Bercy en 2008. En los 1.519 partidos que ha disputado en su carrera, sin embargo, nunca se ha retirado durante un encuentro.



Federer había regresado a Roland Garros después de que el año pasado no pudiera disputar el Grand Slam de tierra batida por su lesión de rodilla. Adorado por el público francés, que no encuentra ídolos locales que colmen sus expectativas, Federer había avisado de que su paso por la capital francesa tenía más de rodaje que de auténtica competición. Roland Garros es el Grand Slam que menos veces ha ganado el suizo -una, en 2009- de los 20 'grandes' que atesora. Además, ha jugado otras cuatro finales, siempre derrotado por Rafa Nadal.