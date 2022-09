Ruud, el último escalón de Alcaraz hacia la cima del tenis

El tenista español Carlos Alcaraz afronta este domingo (22.00 horas) el partido más importante de su carrera, en el que puede convertirse en número uno del mundo y ganar su primer 'Grand Slam', el US Open, en el que ha conseguido alcanzar la final tras superar dos partidos agónicos en cuartos y semifinales, y solo el noruego Casper Ruud le puede apartar de la cima.

The gloves will be off in the #USOpen final. ?? pic.twitter.com/4M7xObfn0W