Joaquín y Laso nos cuentan en El Partidazo de COPE cómo vivieron la épica victoria de Rafa Nadal

ENTREVISTA A JOAQUÍN

Hablamos con el jugador del Betis Joaquín sobre la victoria de Rafa Nadal en el US Open y después de que subiera durante el partido varios vídeos a Instagram contando cómo estaba viendo el encuentro: "Ya estoy más recuperado. Qué partidito. Las niñas y la mujer se acostaron, me quedé yo solo y me fui metiendo en el partido y casi acabé jugando. Jugó muy bien y no parecía ruso, empezó a soltarse y las metía todas".

Joaquín elogió la figura de Rafa Nadal y su gran trayectoria: "Lo de Nadal es otra historia. Es el mejor deportista de todos los tiempos porque, además del físico, tiene una cabeza y no para de luchar, es una suerte que lo podamos disfrutar y que sea español, su juego es espectacular. En el vestuario hemos hablado del partido y de cómo superarse después de que te remonten dos sets. Rafa te hace vibrar y te hace meterte en el partido con cada pelota, todos nos metemos en el cuerpo de Rafa".

�� Cada uno lleva los nervios como puede



�� ¡El espectáculo de @joaquinarte viendo la final del @usopen!



�� “Ya verás cuando mañana me pregunte Rubi que me pasa”



�� IG: joaquinarte pic.twitter.com/P8ko1RsY8v — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2019

ENTREVISTA A PABLO LASO

También comentamos con el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, sobre cómo vio el 19º título de Gran Slam ganado por Rafa Nadal: "He bostezado mucho, se me está haciendo largo el día. Tuvimos el éxito de España de baloncesto, luego de fútbol, el partido de Nadal. Cuando hemos llegado por la mañana hablábamos del partido, me preguntaron si me quedé a ver todo el partido. Tuve la sensación de ver un partidazo, el ruso es un espectáculo de jugador. Con Rafa siempre pienso que va a ganar pero ayer tenía la sensación de que perdía. Ese fue el gran éxito de Rafa, de mantenerse en el partido".

Laso también quiso elogiar al tenista español, no solo por su gran juego, sino también por su manera de ser: "Además del talento, que tienes que tenerlo, el aspecto mental, humano de Rafa hace que sea una persona muy admirada por todo el mundo. Es un ejemplo a nivel mundial. El que lo ve desde fuera no ve el sufrimiento, el que hay en el día a día, no solo en el partido. Llegar hasta ahí cuesta mucho".