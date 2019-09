El show de Joaquín en Instagram viendo a Nadal: “Al final va a tener que entrar Hulio”

El mundo del deporte no se quiso perder la gran final del US Open disputada este domingo entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev. Sergio Ramos, Pau Gasol… muchos fueron los que decidieron felicitar al tenista balear en redes sociales pero ninguno montó un espectáculo similar al que hizo Joaquín a través de su Instagram.

El jugador del Betis fue comentando prácticamente todo el partido en sus historias de Instagram y, por momentos, el espectáculo de la Artur Ashe pasaba a un segundo plano por debajo del show que estaba dando Joaquín. “Los rusos son buenos haciendo abrigos, no jugando al tenis. Ese tío no es ruso”, bromeaba. “Mañana me como una ensaladilla rusa. Vamos Rafa, ya decía yo que este no era ruso ni era na pero no veas la nochecita que nos ha pegado”, continuaba el sevillano con la gracia que le caracteriza.

Finalmente, terminó su recital cómico en la cama abrazado a una raqueta de tenis para celebrar el triunfo de Rafa Nadal y decidió felicitar al balear con una publicación en su cuenta de Instagram.