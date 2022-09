Alcaraz: "No tengo miedo a este momento, me he preparado para esto"

El tenista español Carlos Alcaraz, que esta madrugada selló su billete para la final del US Open tras superar al estadounidense Frances Tiafoe(6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7, 6-3), ha reconocido que no tiene miedo "a este momento", y que toda su carrera se ha "preparado para vivirlo", y ha explicado que, a pesar de tener la oportunidad también de ascender al número uno del mundo si gana al noruego Casper Ruud, solo tratará de "disfrutar el momento".

"Ahora mismo, no le tengo miedo a este momento. Me he preparado mental y físicamente y de todas las formas posibles para poder vivir ese momento, para pelear por grandes cosas. Pero ahora es tiempo de recuperar, disfrutar, y mañana será el día clave para preparar mentalmente el domingo", declaró en rueda de prensa.

Ahora, el murciano tendrá la oportunidad de ascender al número uno, como logró su entrenador, Juan Carlos Ferrero, tras ser finalista en el US Open de 2003, donde cayó ante el local Andy Roddick. "Hemos hablado de eso. En 2003 él ganó a -Andre- Agassi en semifinales para convertirse en número. Me habló de la preparación para ese partido. Yo voy a hacer lo mismo para ir a por ello. No importa por lo que esté peleando: solo voy a por ello y a disfrutar el momento", indicó.

"Hoy se ha demostrado que después de los partidos con Cilic y Sinner, estoy preparado físicamente para poder desplegar buen tenis a pesar de todas las horas que llevo en pista y de descansar regular. Por eso no le tengo miedo a la final después de clasificarme de esta manera. Simplemente, voy a por ello", señaló Alcaraz, primer jugador con 50 victorias este año.

"El match point del cuarto set fue un momento difícil"

Sobre el partido ante Tiafoe, reconoció que el 'match point' que dejó escapar en el cuarto set "fue un momento difícil". "Pero sabía que tenía que permanecer calmado y creer en mí", subrayó. "Algunos de esos puntos me ayudan para venirme arriba, para sonreír, disfrutar el momento. La verdad: algunas veces hay que sacar un poco de magia, ¿no?", bromeó.

Ahora, se enfrentará a un Casper Ruud al que ya venció en sus dos enfrentamientos previos, en Marbella 2021 y Miami 2022. "Él ya ha jugado una final de 'Grand Slam', y para mí será todo nuevo. Pero también todo lo nuevo en mi carrera lo he afrontado de buena manera, y espero hacerlo igual el domingo. Me siento capaz de ganarle de nuevo en un 'Grand Slam'. Sé que es difícil, pero intentaré tomarme el partido como uno más y tratar de desplegar mi mejor versión", concluyó.